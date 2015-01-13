RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5644564556465647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:31

  Ratatui написав:
  Vorlon написав:candidat
У вас нет смартфона или планшета в семье? Не верю...


У многих одиноких пенсионеров их точно нет. Или в сёлах где интернета нет и мобильный интернет тоже дохлый или никакой.

И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3225
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:42

  guntherhouse777 написав:И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?


А чего вы удивляетесь? Звонит какая-нибудь Зоряна сельскому пенсионеру, предлагает карту и курьер ему привозит. Вот такой вот директ-маркетинг.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8331
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:51

  WachtAmRhein написав:
  guntherhouse777 написав:И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?


А чего вы удивляетесь? Звонит какая-нибудь Зоряна сельскому пенсионеру, предлагает карту и курьер ему привозит. Вот такой вот директ-маркетинг.

Все Зоряны не в алле)
А что, можно кредитку получить и в тех регионах, где нет альфы?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3225
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:06

Re: Альфа-Банк

че за нах?
Зображення
минут 20 на теплую дозвон.Карта в поряде,мол мошейники часто делают переводы и мы локнули-юзайте наш МАБ! ... или пробуйте папизже.Впервой такэ с погорельцем :roll:

Ха)) глянул лимит операций 25 в месяц (был).Мож вот оно че... Ну клуша на теплой могла ж допереть,а не по методичке про мошейников 8)

П.С.
увеличение кол-ва операций не помогло.СЭПом пока кинуто.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1558
З нами з: 03.12.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:38

  Мизантрóп написав:че за нах?
Зображення
минут 20 на теплую дозвон.Карта в поряде,мол мошейники часто делают переводы и мы локнули-юзайте наш МАБ! ... или пробуйте папизже.Впервой такэ с погорельцем :roll:

Ха)) глянул лимит операций 25 в месяц (был).Мож вот оно че... Ну клуша на теплой могла ж допереть,а не по методичке про мошейников 8)

П.С.
увеличение кол-ва операций не помогло.СЭПом пока кинуто.
Зображення


Клушу взяли читать, а не думать и философию разводить.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5729
З нами з: 30.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 07:16

Re: Альфа-Банк

погорелый воз и ныне тамЗображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1558
З нами з: 03.12.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:14

Re: Альфа-Банк

...я думаю тут известно откуда ноги растут....Алла под влиянием пляко-постернаков начала блочить все...и выход и между прочим вход ) попробуйте зачислить денюжку сторонним сервисом на вашу карту Альфы...) идет отлуп и возврат средств - а горячка как известно поет песни о " безопасности " и мошенниках )) вот такая ДИСКРИМИНАЦИЯ началась....печально ... или наш (Альфы) сервис или никакой....в МПС что ли на них настучать ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6727
З нами з: 15.08.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:35

Re: Альфа-Банк

Как то избирательно блочат - на Моно не работает, на другой банк по п2п ушло без проблем.
Asdушный
 
Повідомлень: 173
З нами з: 03.12.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:45

-VICTOR-

Только что проверил моя моно пополняется с альфы, на прошлой неделе альфа пополнялась сторонними p2p сервисами без проблем, так что блокируют избирательно.
antey718
 
Повідомлень: 130
З нами з: 03.08.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:23

  Bosstone написав:а сколько в альфе дают дней на продление закончившегося депозита? больше 7 дней?

Bosstone, доброе утро. По окончанию срока действия Депозита основная сумма вклада и начисленные проценты автоматически перечисляются на карточный или текущий счет, который Вы указывали при открытии вклада. Эти средства Вы можете использовать по своему усмотрению в любое время, в том числе и на размещение нового Депозита.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 18.02.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5644564556465647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, makor06, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 999, 1000, 1001
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10001 1446230
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 08:37
d_12
Вернум Банк 1 ... 28, 29, 30
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
291 51002
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 08:34
Aps
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 560, 561, 562
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5610 1358616
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 06:04
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8215)
29.05.2018 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.