И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:31
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:42
Додано: Пон 28 тра, 2018 18:51
Все Зоряны не в алле)
А что, можно кредитку получить и в тех регионах, где нет альфы?
Додано: Пон 28 тра, 2018 20:06
Re: Альфа-Банк
че за нах?
минут 20 на теплую дозвон.Карта в поряде,мол мошейники часто делают переводы и мы локнули-юзайте наш МАБ! ... или пробуйте папизже.Впервой такэ с погорельцем
Ха)) глянул лимит операций 25 в месяц (был).Мож вот оно че... Ну клуша на теплой могла ж допереть,а не по методичке про мошейников
П.С.
увеличение кол-ва операций не помогло.СЭПом пока кинуто.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 28 тра, 2018 21:38
Клушу взяли читать, а не думать и философию разводить.
Додано: Вів 29 тра, 2018 07:16
Re: Альфа-Банк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 29 тра, 2018 08:14
Re: Альфа-Банк
...я думаю тут известно откуда ноги растут....Алла под влиянием пляко-постернаков начала блочить все...и выход и между прочим вход ) попробуйте зачислить денюжку сторонним сервисом на вашу карту Альфы...) идет отлуп и возврат средств - а горячка как известно поет песни о " безопасности " и мошенниках )) вот такая ДИСКРИМИНАЦИЯ началась....печально ... или наш (Альфы) сервис или никакой....в МПС что ли на них настучать ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Вів 29 тра, 2018 08:35
Re: Альфа-Банк
Как то избирательно блочат - на Моно не работает, на другой банк по п2п ушло без проблем.
Додано: Вів 29 тра, 2018 08:45
-VICTOR-
Только что проверил моя моно пополняется с альфы, на прошлой неделе альфа пополнялась сторонними p2p сервисами без проблем, так что блокируют избирательно.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:23
Bosstone, доброе утро. По окончанию срока действия Депозита основная сумма вклада и начисленные проценты автоматически перечисляются на карточный или текущий счет, который Вы указывали при открытии вклада. Эти средства Вы можете использовать по своему усмотрению в любое время, в том числе и на размещение нового Депозита.
|