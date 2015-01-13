Додано: Вів 29 тра, 2018 08:14

...я думаю тут известно откуда ноги растут....Алла под влиянием пляко-постернаков начала блочить все...и выход и между прочим вход ) попробуйте зачислить денюжку сторонним сервисом на вашу карту Альфы...) идет отлуп и возврат средств - а горячка как известно поет песни о " безопасности " и мошенниках )) вот такая ДИСКРИМИНАЦИЯ началась....печально ... или наш (Альфы) сервис или никакой....в МПС что ли на них настучать ?

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