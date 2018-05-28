поставьте эмулятор Android, под ним - приложение Альфы или что там надо
BlueStacks нормально подойдет
а каких карт это нововведение касается? у меня Ультра и кредитка висит еще непользованная, смс не присылали...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:44
поставьте эмулятор Android, под ним - приложение Альфы или что там надо
BlueStacks нормально подойдет
а каких карт это нововведение касается? у меня Ультра и кредитка висит еще непользованная, смс не присылали...
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:05
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:08
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:25
demichh
Именно вам охотно верю. Но в вашем возрасте кредиток не бывает или я ошибаюсь? Напомню, речь именно о них.
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:27
Re: Альфа-Банк
Кажись плату за СМС-инфо ввели уже по всем картам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:28
clientage И по Ультре?
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Додано: Вів 29 тра, 2018 12:34
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:37
нет. Но я свои Ультры подписал таки на пуши
Да и вааще, пойду на Блэки переподпишусь, т.к. валюту потихоньку выношу, а скока яиц покупать в АТБ 10 или 12 мне уже пофиГ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:45
Полтинник делов, и про яйца можно забыть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:46
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