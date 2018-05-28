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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5646564756485649>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:44

  candidat написав:Теперь мне что, или за несколько тысяч смартфон покупать, или придётся вечно платить за смс, которые мне нафиг не нужны? Что за дела?!

поставьте эмулятор Android, под ним - приложение Альфы или что там надо
BlueStacks нормально подойдет

а каких карт это нововведение касается? у меня Ультра и кредитка висит еще непользованная, смс не присылали...
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:05

  Vorlon написав:candidat
У вас нет смартфона или планшета в семье? Не верю...

у меня нет
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:08

  demichh написав:
  Vorlon написав:candidat
У вас нет смартфона или планшета в семье? Не верю...

у меня нет


Вы многое теряете. Поверте как человеку, который очень долго был вдали от смарт-тренда.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:25

demichh
Именно вам охотно верю. Но в вашем возрасте кредиток не бывает или я ошибаюсь? Напомню, речь именно о них.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:27

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:а каких карт это нововведение касается?

Кажись плату за СМС-инфо ввели уже по всем картам
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:28

clientage И по Ультре?
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wig
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Повідомлень: 2983
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:34

  clientage написав:Кажись плату за СМС-инфо ввели уже по всем картам


спасибо, я дозвонилась таки ) по Ультре - нет, по кредиткам - всем, но только активным.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:37

  wig написав:clientage И по Ультре?

нет. Но я свои Ультры подписал таки на пуши :)
Да и вааще, пойду на Блэки переподпишусь, т.к. валюту потихоньку выношу, а скока яиц покупать в АТБ 10 или 12 мне уже пофиГ 8) :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:45

  clientage написав:Да и вааще, пойду на Блэки переподпишусь, т.к. валюту потихоньку выношу, а скока яиц покупать в АТБ 10 или 12 мне уже пофиГ 8) :P :P

Полтинник делов, и про яйца можно забыть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:46

  clientage написав:
  wig написав:clientage И по Ультре?

нет. Но я свои Ультры подписал таки на пуши :)
Да и вааще, пойду на Блэки переподпишусь, т.к. валюту потихоньку выношу, а скока яиц покупать в АТБ 10 или 12 мне уже пофиГ 8) :P :P

Вынос валюты связан с негативным фоном вокруг возможных санкций?
curiousobro
 
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