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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5646564756485649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:51

  curiousobro написав:Вынос валюты связан с негативным фоном вокруг возможных санкций?

По инициативе самой Аллы он начат.
Заниженные ставки, плюс все новые комиссии за снятие собственных, прозрачно намекают.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:52

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  wig написав:clientage И по Ультре?

нет. Но я свои Ультры подписал таки на пуши :)
Да и вааще, пойду на Блэки переподпишусь, т.к. валюту потихоньку выношу, а скока яиц покупать в АТБ 10 или 12 мне уже пофиГ 8) :P :P

Вынос валюты связан с негативным фоном вокруг возможных санкций?

Нее. Просто у госов ща лучше ставки, особенно по евро. Да я всё не выношу, типа половиню :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:32

Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:08

  mustbe написав:Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?


можно - ограничение 4 карті/счет одному клиенту и всё .. в любой комбинации
к одному счету 3 допки или 4 счета каждый со своей картой
если валюта гривна то все 4 можно в гривне .. если доллар то тока 3 шт. ... 1 сет должен быть в грн.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:12

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?


можно - ограничение 4 карті/счет одному клиенту и всё .. в любой комбинации
к одному счету 3 допки или 4 счета каждый со своей картой
если валюта гривна то все 4 можно в гривне .. если доллар то тока 3 шт. ... 1 сет должен быть в грн.

Но ток 3 карты в Блэке нашару, 4я будет оформлена за 500грн (на 3года)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:21

  wig написав:
  clientage написав:Да и вааще, пойду на Блэки переподпишусь, т.к. валюту потихоньку выношу, а скока яиц покупать в АТБ 10 или 12 мне уже пофиГ 8) :P :P

Полтинник делов, и про яйца можно забыть.

Абонка у Блэка 100грн/мес, яйца в АТБ шас меньше 2грн/шт :)
И это просто, шобы хранить почти пустые валютные счета в Альфе :?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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