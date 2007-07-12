По инициативе самой Аллы он начат.
Заниженные ставки, плюс все новые комиссии за снятие собственных, прозрачно намекают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:51
По инициативе самой Аллы он начат.
Заниженные ставки, плюс все новые комиссии за снятие собственных, прозрачно намекают.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:52
Нее. Просто у госов ща лучше ставки, особенно по евро. Да я всё не выношу, типа половиню
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:32
Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:08
можно - ограничение 4 карті/счет одному клиенту и всё .. в любой комбинации
к одному счету 3 допки или 4 счета каждый со своей картой
если валюта гривна то все 4 можно в гривне .. если доллар то тока 3 шт. ... 1 сет должен быть в грн.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 14:12
Но ток 3 карты в Блэке нашару, 4я будет оформлена за 500грн (на 3года)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:21
Абонка у Блэка 100грн/мес, яйца в АТБ шас меньше 2грн/шт
И это просто, шобы хранить почти пустые валютные счета в Альфе
... делайте хоть что-нибудь!
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