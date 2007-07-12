|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:51
curiousobro написав:
Вынос валюты связан с негативным фоном вокруг возможных санкций?
По инициативе самой Аллы он начат.
Заниженные ставки, плюс все новые комиссии за снятие собственных, прозрачно намекают.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2983
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:52
curiousobro написав:
Вынос валюты связан с негативным фоном вокруг возможных санкций?
Нее. Просто у госов ща лучше ставки, особенно по евро. Да я всё не выношу, типа половиню
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24415
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1958 раз.
- Подякували: 2737 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:32
Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 494
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:08
mustbe написав:
Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?
можно - ограничение 4 карті/счет одному клиенту и всё .. в любой комбинации
к одному счету 3 допки или 4 счета каждый со своей картой
если валюта гривна то все 4 можно в гривне .. если доллар то тока 3 шт. ... 1 сет должен быть в грн.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34331
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5451 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:12
IMPRINTER написав: mustbe написав:
Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?
можно - ограничение 4 карті/счет одному клиенту и всё .. в любой комбинации
к одному счету 3 допки или 4 счета каждый со своей картой
если валюта гривна то все 4 можно в гривне .. если доллар то тока 3 шт. ... 1 сет должен быть в грн.
Но ток 3 карты в Блэке нашару, 4я будет оформлена за 500грн (на 3года)
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24415
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1958 раз.
- Подякували: 2737 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:21
wig написав:
Полтинник делов, и про яйца можно забыть.
Абонка у Блэка 100грн/мес, яйца в АТБ шас меньше 2грн/шт
И это просто, шобы хранить почти пустые валютные счета в Альфе
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24415
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1958 раз.
- Подякували: 2737 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:06
Vorlon написав:demichh
Именно вам охотно верю. Но в вашем возрасте кредиток не бывает или я ошибаюсь? Напомню, речь именно о них.
Штуки 3 есть уже лет 5, но к концу след. месяца и тел. будет
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 1741
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15059
|2138741
|
|
|30835
|3806827
|
|
|290
|100882
|
|