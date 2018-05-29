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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5646564756485649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:51

  curiousobro написав:Вынос валюты связан с негативным фоном вокруг возможных санкций?

По инициативе самой Аллы он начат.
Заниженные ставки, плюс все новые комиссии за снятие собственных, прозрачно намекают.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:52

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  wig написав:clientage И по Ультре?

нет. Но я свои Ультры подписал таки на пуши :)
Да и вааще, пойду на Блэки переподпишусь, т.к. валюту потихоньку выношу, а скока яиц покупать в АТБ 10 или 12 мне уже пофиГ 8) :P :P

Вынос валюты связан с негативным фоном вокруг возможных санкций?

Нее. Просто у госов ща лучше ставки, особенно по евро. Да я всё не выношу, типа половиню :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:32

Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:08

  mustbe написав:Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?


можно - ограничение 4 карті/счет одному клиенту и всё .. в любой комбинации
к одному счету 3 допки или 4 счета каждый со своей картой
если валюта гривна то все 4 можно в гривне .. если доллар то тока 3 шт. ... 1 сет должен быть в грн.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:12

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?


можно - ограничение 4 карті/счет одному клиенту и всё .. в любой комбинации
к одному счету 3 допки или 4 счета каждый со своей картой
если валюта гривна то все 4 можно в гривне .. если доллар то тока 3 шт. ... 1 сет должен быть в грн.

Но ток 3 карты в Блэке нашару, 4я будет оформлена за 500грн (на 3года)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:21

  wig написав:
  clientage написав:Да и вааще, пойду на Блэки переподпишусь, т.к. валюту потихоньку выношу, а скока яиц покупать в АТБ 10 или 12 мне уже пофиГ 8) :P :P

Полтинник делов, и про яйца можно забыть.

Абонка у Блэка 100грн/мес, яйца в АТБ шас меньше 2грн/шт :)
И это просто, шобы хранить почти пустые валютные счета в Альфе :?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:06

  Vorlon написав:demichh
Именно вам охотно верю. Но в вашем возрасте кредиток не бывает или я ошибаюсь? Напомню, речь именно о них.

Штуки 3 есть уже лет 5, но к концу след. месяца и тел. будет :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:38

Альфа Банк не смог разместить облигации

Альфа-банк (Киев) не смог разместить облигации серии "R" на 300 млн грн. ПАО "Альфа-банк" (Киев) по итогам размещения облигаций серии "R" на сумму 300 млн грн не продал ни одной ценной бумаги, сообщило общество в системе раскрытия информации НКЦБФР. Как сообщалось, Альфа-банк в начале сентября 2017 года выпустил процентные облигации серий "Q", "R" и "S" общей номинальной стоимостью 1,1 млрд грн. Ценные бумаги эмитированы номиналом 1 тыс. шт. в количестве: серия "Q" – 500 тыс. шт., серии "R" и "S" по 300 тыс. шт. Согласно проспекту эмиссии, размещение облигаций проходит на фондовой бирже "Перспектива" (Киев) в периоды: серия "Q"- с 23 октября 2017 года по 23 декабря 2017 года, серия "R" – с 23 ноября 2017 года по 24 апреля 2018 года, серия "S" – с 27 июня 2018 года по 28 мая 2019 года. Процентная ставка по облигациям серии "Q" на первый процентный период (с 23 октября 2017 года по 21 января.2018 года) была установлена на уровне 13,5% годовых, серии "R" на первый-второй процентные периоды (с 23 ноября 2017 года по 23 мая 2018 года) - 15% годовых, серии "S" на первый-четвертый процентные периоды (с 27 июня 2018 года по 25 июня 2019 года) - 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально. Срок обращения облигаций – пять лет, в то же время условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта. Ранее сообщалось, что безуспешным оказалось также размещение облигаций серии "Q".

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/al-fa-bank-nie-smogh-razmiestit-oblighatsii-2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:57

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?


можно - ограничение 4 карті/счет одному клиенту и всё .. в любой комбинации
к одному счету 3 допки или 4 счета каждый со своей картой
если валюта гривна то все 4 можно в гривне .. если доллар то тока 3 шт. ... 1 сет должен быть в грн.

Был сегодня в отделении, хотел открыть 2-й и 3-й гривневый ПлатинумБлек.
Кура сказала, что у них стоит ограничение в 2 счета по одной валюте.
Приняла заявку на открытие 2-го счета.
Как открыть 3-й счет ?

Взываю к местной Алле, в последнее время ни один вопрос без неё не решается, куры по телефону и в отделениях совсем бестолковые
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:15

Re: Альфа-Банк

Вводится новый пакет "Platinum Black +" (з додатковими сервісами):

https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Blac ... 150518.pdf
https://alfabank.ua/upload/pytannya.pdf
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