Альфа-банк (Киев) не смог разместить облигации серии "R" на 300 млн грн. ПАО "Альфа-банк" (Киев) по итогам размещения облигаций серии "R" на сумму 300 млн грн не продал ни одной ценной бумаги, сообщило общество в системе раскрытия информации НКЦБФР. Как сообщалось, Альфа-банк в начале сентября 2017 года выпустил процентные облигации серий "Q", "R" и "S" общей номинальной стоимостью 1,1 млрд грн. Ценные бумаги эмитированы номиналом 1 тыс. шт. в количестве: серия "Q" – 500 тыс. шт., серии "R" и "S" по 300 тыс. шт. Согласно проспекту эмиссии, размещение облигаций проходит на фондовой бирже "Перспектива" (Киев) в периоды: серия "Q"- с 23 октября 2017 года по 23 декабря 2017 года, серия "R" – с 23 ноября 2017 года по 24 апреля 2018 года, серия "S" – с 27 июня 2018 года по 28 мая 2019 года. Процентная ставка по облигациям серии "Q" на первый процентный период (с 23 октября 2017 года по 21 января.2018 года) была установлена на уровне 13,5% годовых, серии "R" на первый-второй процентные периоды (с 23 ноября 2017 года по 23 мая 2018 года) - 15% годовых, серии "S" на первый-четвертый процентные периоды (с 27 июня 2018 года по 25 июня 2019 года) - 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально. Срок обращения облигаций – пять лет, в то же время условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта. Ранее сообщалось, что безуспешным оказалось также размещение облигаций серии "Q".

