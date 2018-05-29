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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:19
С мастером договорились - лаунж как у всех от 3000 за месяц до посещения... тока конвертация в 1% убивает любые преимущества
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Stringer
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Додано: Вів 29 тра, 2018 18:36
Остаток - от 500 тыс. грн
или
Покупки - от 30 тыс. грн
или
Торговые операции - от 20 шт.
Снятие - 50 тыс. грн. без комиссии по каждой карте, кроме зарплатной (90 тыс. грн.)
Есть годовая абонка, которая платится по любому - 1200 грн.
3 бесплатные карты МasterCard Platinum сhip paypass.
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Kevin
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:11
а де +5% до депо?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:19
Kevin написав:
Есть годовая абонка, которая платится по любому - 1200 грн
Годовая абонка убивает на корню эту, в принципе, неплохую карту
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mustbe
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:34
Подскажите кто знает. Закончился депозит в "Укрсоцбанке", так как снять его без комиссии нельзя предлагают оформить депозит в "Альфа-банке" на 3мес, а потом снять без потерь и дают дополнительно 0,25% как бонус за переход, не является ли это индивидуальными условиями, при которых депо не попадает под фонд. На сайте этого бонуса не нашел.
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mksm
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:48
mksm
снятие со сбера без комиссии после 14 дней с момента пополнения или сразу перевести с карты в другой банк (лимит 3х50.000 в день и 400.000 в месяц)
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Bosstone
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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