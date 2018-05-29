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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5647564856495650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:19

  Kevin написав:Вводится новый пакет "Platinum Black +" (з додатковими сервісами):

https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Blac ... 150518.pdf
https://alfabank.ua/upload/pytannya.pdf

С мастером договорились - лаунж как у всех от 3000 за месяц до посещения... тока конвертация в 1% убивает любые преимущества
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:36

Re: Альфа-Банк

Остаток - от 500 тыс. грн
или
Покупки - от 30 тыс. грн
или
Торговые операции - от 20 шт.

Снятие - 50 тыс. грн. без комиссии по каждой карте, кроме зарплатной (90 тыс. грн.)

Есть годовая абонка, которая платится по любому - 1200 грн.

3 бесплатные карты МasterCard Platinum сhip paypass.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:11

а де +5% до депо? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:19

  Kevin написав:Есть годовая абонка, которая платится по любому - 1200 грн

Годовая абонка убивает на корню эту, в принципе, неплохую карту
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:34

Подскажите кто знает. Закончился депозит в "Укрсоцбанке", так как снять его без комиссии нельзя предлагают оформить депозит в "Альфа-банке" на 3мес, а потом снять без потерь и дают дополнительно 0,25% как бонус за переход, не является ли это индивидуальными условиями, при которых депо не попадает под фонд. На сайте этого бонуса не нашел.
mksm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:48

mksm
снятие со сбера без комиссии после 14 дней с момента пополнения или сразу перевести с карты в другой банк (лимит 3х50.000 в день и 400.000 в месяц)
Bosstone
 
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