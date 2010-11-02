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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:19
С мастером договорились - лаунж как у всех от 3000 за месяц до посещения... тока конвертация в 1% убивает любые преимущества
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Stringer
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Додано: Вів 29 тра, 2018 18:36
Остаток - от 500 тыс. грн
или
Покупки - от 30 тыс. грн
или
Торговые операции - от 20 шт.
Снятие - 50 тыс. грн. без комиссии по каждой карте, кроме зарплатной (90 тыс. грн.)
Есть годовая абонка, которая платится по любому - 1200 грн.
3 бесплатные карты МasterCard Platinum сhip paypass.
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Kevin
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:11
а де +5% до депо?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:19
Kevin написав:
Есть годовая абонка, которая платится по любому - 1200 грн
Годовая абонка убивает на корню эту, в принципе, неплохую карту
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mustbe
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:34
Подскажите кто знает. Закончился депозит в "Укрсоцбанке", так как снять его без комиссии нельзя предлагают оформить депозит в "Альфа-банке" на 3мес, а потом снять без потерь и дают дополнительно 0,25% как бонус за переход, не является ли это индивидуальными условиями, при которых депо не попадает под фонд. На сайте этого бонуса не нашел.
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mksm
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:48
mksm
снятие со сбера без комиссии после 14 дней с момента пополнения или сразу перевести с карты в другой банк (лимит 3х50.000 в день и 400.000 в месяц)
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Bosstone
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:38
Bosstone А сбер это что? и у меня доллар.
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mksm
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:08
А кто знает, если сначала приходит сообщение что заявка на рассрочку принята, а через 5 минут - что "ошибка доставки услуги" (WTF???????) то что будет потом?
Такое ощущение, что Опсос 2 раза доставил мою СМС и это автоответ на вторую...
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:34
mustbe написав: IMPRINTER написав: mustbe написав:
Сколько разных дебетных счетов можно открыть в одной валюте ?
Можно открыть 3 ПлатинумБлек в гривне на разных счетах ?
можно - ограничение 4 карті/счет одному клиенту и всё .. в любой комбинации
к одному счету 3 допки или 4 счета каждый со своей картой
если валюта гривна то все 4 можно в гривне .. если доллар то тока 3 шт. ... 1 сет должен быть в грн.
Был сегодня в отделении, хотел открыть 2-й и 3-й гривневый ПлатинумБлек.
Кура сказала, что у них стоит ограничение в 2 счета по одной валюте.
Приняла заявку на открытие 2-го счета.
Как открыть 3-й счет ?
Взываю к местной Алле, в последнее время ни один вопрос без неё не решается, куры по телефону и в отделениях совсем бестолковые
mustbe, доброе утро. В каждом Пакете может быть 4 счета:
2 счета в гривне (включая первый);
1 счет в долларах;
1 счет в евро.
К каждому счету в Пакете можно оформить дополнительные карты:
на имя 3-го лица - до 3-ех;
на имя Клиента – без ограничений.
Тип доп. карты всегда соответствует основной (World-World).
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:44
Вопрос уже что бы до конца закрыть эту тему - есть ли ограничения на одновременное оформления пакетов?
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mephala
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