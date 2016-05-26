Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:50
mephala написав:
Вопрос уже что бы до конца закрыть эту тему - есть ли ограничения на одновременное оформления пакетов?
mephala, доброе утро. У одного Клиента может быть только один Пакет услуг.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:10
mksm написав:
Подскажите кто знает. Закончился депозит в "Укрсоцбанке", так как снять его без комиссии нельзя предлагают оформить депозит в "Альфа-банке" на 3мес, а потом снять без потерь и дают дополнительно 0,25% как бонус за переход, не является ли это индивидуальными условиями, при которых депо не попадает под фонд. На сайте этого бонуса не нашел.
mksm, добрый день. Депозит будет гарантирован Фондом.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:15
mksm написав: Bosstone
А сбер это что? и у меня доллар.
Это бессрочный вклад «Сберегательный»:
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:43
romanauscas написав:
А кто знает, если сначала приходит сообщение что заявка на рассрочку принята, а через 5 минут - что "ошибка доставки услуги" (WTF???????) то что будет потом?
Такое ощущение, что Опсос 2 раза доставил мою СМС и это автоответ на вторую...
romanauscas, добрый день. Заявка на рассрочку принята.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:50
Имеется карта Виза в пакете ПлатинумБлек.
Можно ли к ней выпустить допку (на этом же счете) МастерКард ?
mustbe
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:06
mustbe написав:
Имеется карта Виза в пакете ПлатинумБлек.
Можно ли к ней выпустить допку (на этом же счете) МастерКард ?
mustbe, нельзя.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:11
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Имеется карта Виза в пакете ПлатинумБлек.
Можно ли к ней выпустить допку (на этом же счете) МастерКард ?
mustbe, нельзя.
АльфаВотч уже не доступны?
Или перешли на Визу?
Сибарит
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:14
Сибарит написав: Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Имеется карта Виза в пакете ПлатинумБлек.
Можно ли к ней выпустить допку (на этом же счете) МастерКард ?
mustbe, нельзя.
Часы уже не доступны?
Да-да,
Alfa_Bank
, смело предлагайте
mustbe
часики за 1500грн с интегрированым безконтактом от Мастера
Думаю, розовенькие будет не слишком вызывающе. В 13м отд. такие ещё есть
ПС. А NFC-колечки када будут? Я возьму белое с ободком из золота в 14 карат. 10 размер, на мизинчик
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:23
clientage Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.
Сибарит
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