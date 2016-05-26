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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5649565056515652>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:50

  mephala написав:Вопрос уже что бы до конца закрыть эту тему - есть ли ограничения на одновременное оформления пакетов?

mephala, доброе утро. У одного Клиента может быть только один Пакет услуг.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:10

  mksm написав:Подскажите кто знает. Закончился депозит в "Укрсоцбанке", так как снять его без комиссии нельзя предлагают оформить депозит в "Альфа-банке" на 3мес, а потом снять без потерь и дают дополнительно 0,25% как бонус за переход, не является ли это индивидуальными условиями, при которых депо не попадает под фонд. На сайте этого бонуса не нашел.

mksm, добрый день. Депозит будет гарантирован Фондом.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:15

  mksm написав:Bosstone А сбер это что? и у меня доллар.

Это бессрочный вклад «Сберегательный»: https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:43

  romanauscas написав:А кто знает, если сначала приходит сообщение что заявка на рассрочку принята, а через 5 минут - что "ошибка доставки услуги" (WTF???????) то что будет потом?

Такое ощущение, что Опсос 2 раза доставил мою СМС и это автоответ на вторую...

Зображення

romanauscas, добрый день. Заявка на рассрочку принята.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:50

Имеется карта Виза в пакете ПлатинумБлек.
Можно ли к ней выпустить допку (на этом же счете) МастерКард ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:06

  mustbe написав:Имеется карта Виза в пакете ПлатинумБлек.
Можно ли к ней выпустить допку (на этом же счете) МастерКард ?

mustbe, нельзя.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:11

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Имеется карта Виза в пакете ПлатинумБлек.
Можно ли к ней выпустить допку (на этом же счете) МастерКард ?

mustbe, нельзя.

АльфаВотч уже не доступны? :shock:
Или перешли на Визу?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:14

  Сибарит написав:
  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Имеется карта Виза в пакете ПлатинумБлек.
Можно ли к ней выпустить допку (на этом же счете) МастерКард ?

mustbe, нельзя.

Часы уже не доступны? :shock:

Да-да, Alfa_Bank, смело предлагайте mustbe часики за 1500грн с интегрированым безконтактом от Мастера :) Думаю, розовенькие будет не слишком вызывающе. В 13м отд. такие ещё есть :)

ПС. А NFC-колечки када будут? Я возьму белое с ободком из золота в 14 карат. 10 размер, на мизинчик :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:23

clientage
Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:03

  Сибарит написав:
  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Имеется карта Виза в пакете ПлатинумБлек.
Можно ли к ней выпустить допку (на этом же счете) МастерКард ?

mustbe, нельзя.

АльфаВотч уже не доступны? :shock:
Или перешли на Визу?

Сибарит, добрый день. Доступны, п.12 тарифов https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf.
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