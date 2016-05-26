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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5649565056515652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07

  Сибарит написав:clientage
Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.

Сибарит, эта информация есть в Тарифах. Суть вопроса mustbe состоит в другом.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4465
З нами з: 18.02.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 313 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:44

Re: Альфа-Банк

Только у меня проблемы с МАБ? Смс-ки не приходят.
IBM
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.05.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:55

Да, разумеется, за 1500 грн в год - оно нафик никому не надо
mustbe
 
Повідомлень: 501
З нами з: 27.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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  #<1 ... 5649565056515652
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sens

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