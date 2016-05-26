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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07
Сибарит написав:clientage
Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.
Сибарит, эта информация есть в Тарифах. Суть вопроса mustbe состоит в другом.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:44
Только у меня проблемы с МАБ? Смс-ки не приходят.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:55
Да, разумеется, за 1500 грн в год - оно нафик никому не надо
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