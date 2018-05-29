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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5650565156525653>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07

  Сибарит написав:clientage
Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.

Сибарит, эта информация есть в Тарифах. Суть вопроса mustbe состоит в другом.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:44

Re: Альфа-Банк

Только у меня проблемы с МАБ? Смс-ки не приходят.
IBM
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:55

Да, разумеется, за 1500 грн в год - оно нафик никому не надо
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:08

  mustbe написав:Да, разумеется, за 1500 грн в год - оно нафик никому не надо

Это не в год, а один раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:37

  Сибарит написав:clientage
Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.

гривневых два счета в пакете же.
подозреваю что как раз потому и два - на один вешают мастер а на второй визу
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:42

  mephala написав:
  Сибарит написав:clientage
Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.

гривневых два счета в пакете же.
подозреваю что как раз потому и два - на один вешают мастер а на второй визу

Раньше 1н был рублёвый, а щас вот притулили на него грн ещё раз :)
И посмотрите на п. Тарифом де про допки. Там же есть ко-брендовые Мастера за 200грн/год, они идут со своим счетом.
Востаннє редагувалось clientage в Сер 30 тра, 2018 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:44

clientage
ХМ. если раньше был один рублевый то как они действительно решали вопрос часиков если уже выпущена виза? Перевыпускали все в мастере?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:45

  mephala написав:clientage
ХМ. если раньше был один рублевый то как они действительно решали вопрос часиков если уже выпущена виза? Перевыпускали все в мастере?

Была как допка к существующему счету. Представляете, ̶3̶ ̶г̶о̶д̶а̶ 5 лет назад безконтакный будильник на руке у сибарита. Кассиры у Сильпе и АТБ сразу вызывали милицию :) :)
причём цена за часики с тех пор и не поменялась - 1500грн.
А есть же ещё СИМка (тока от КС) с встроенным безконтакным чипом, нашару. Но там прописана намертво тока одна единственная карта. Она появилась када у бегемота были беСконтакные стикеры-липучки. Кажись такие щас ещё есть и ОТП.
Востаннє редагувалось clientage в Сер 30 тра, 2018 13:54, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:52

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Была как допка к существующему счету.

У меня ничего не поменялось. Счет один, основная карта - Виза, допка - Мастер, которая вставляется в часы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:55

  Сибарит написав:
  clientage написав:Была как допка к существующему счету.

У меня ничего не поменялось. Счет один, основная карта - Виза, допка - Мастер, которая вставляется в часы.

А шото типа перевыпуска было по этой допке?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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