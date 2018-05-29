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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07
Сибарит написав:clientage
Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.
Сибарит, эта информация есть в Тарифах. Суть вопроса mustbe состоит в другом.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:44
Только у меня проблемы с МАБ? Смс-ки не приходят.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:55
Да, разумеется, за 1500 грн в год - оно нафик никому не надо
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:08
mustbe написав:
Да, разумеется, за 1500 грн в год - оно нафик никому не надо
Это не в год, а один раз.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:37
Сибарит написав:clientage
Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.
гривневых два счета в пакете же.
подозреваю что как раз потому и два - на один вешают мастер а на второй визу
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mephala
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:42
mephala написав: Сибарит написав:clientage
Понимаю Ваш сарказм, но речь идет не о предложении, а о полноте информации, предоставляемой в ответе на вопрос.
гривневых два счета в пакете же.
подозреваю что как раз потому и два - на один вешают мастер а на второй визу
Раньше 1н был рублёвый, а щас вот притулили на него грн ещё раз
И посмотрите на п. Тарифом де про допки. Там же есть ко-брендовые Мастера за 200грн/год, они идут со своим счетом.
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 30 тра, 2018 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:44
clientage
ХМ. если раньше был один рублевый то как они действительно решали вопрос часиков если уже выпущена виза? Перевыпускали все в мастере?
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:45
mephala написав:clientage
ХМ. если раньше был один рублевый то как они действительно решали вопрос часиков если уже выпущена виза? Перевыпускали все в мастере?
Была как допка к существующему счету. Представляете, ̶3̶ ̶г̶о̶д̶а̶ 5 лет назад безконтакный будильник на руке у сибарита. Кассиры у Сильпе и АТБ сразу вызывали милицию
причём цена за часики с тех пор и не поменялась - 1500грн.
А есть же ещё СИМка (тока от КС) с встроенным безконтакным чипом, нашару. Но там прописана намертво тока одна единственная карта. Она появилась када у бегемота были беСконтакные стикеры-липучки. Кажись такие щас ещё есть и ОТП.
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 30 тра, 2018 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:52
clientage написав:
Была как допка к существующему счету.
У меня ничего не поменялось. Счет один, основная карта - Виза, допка - Мастер, которая вставляется в часы.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:55
Сибарит написав: clientage написав:
Была как допка к существующему счету.
У меня ничего не поменялось. Счет один, основная карта - Виза, допка - Мастер, которая вставляется в часы.
А шото типа перевыпуска было по этой допке?
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