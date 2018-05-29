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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5650565156525653

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Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:59

  Сибарит написав:
  clientage написав:Была как допка к существующему счету.

У меня ничего не поменялось. Счет один, основная карта - Виза, допка - Мастер, которая вставляется в часы.

тогда не понятно как это согласуется с ответом офпреда что нельзя выпустить допку мастера к существующей визе если у вас действительно один счет.
получается что самому оформить допку мастера нельзя а вот если зайти купить часики то уже оказывается можно)
Востаннє редагувалось mephala в Сер 30 тра, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:03

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:тогда не понятно как это согласуется с ответом офпреда что нельзя выпустить допку мастера к существующей визе если у вас действительно один счет.

Я потому и включился в дискуссию, что возможный вариант был упущен.
clientage
Эта карта на 5 лет. Рано еще перевыпускать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:05

  mephala написав:
  Сибарит написав:
  clientage написав:Была как допка к существующему счету.

У меня ничего не поменялось. Счет один, основная карта - Виза, допка - Мастер, которая вставляется в часы.

тогда не понятно как это согласуется с ответом офпреда что нельзя выпустить допку мастера к существующей визе если у вас действительно один счет.

1.2 безкоштовні картки (основні та/або додаткові), картки типу Visa Platinum
12 Оформлення додаткових карток типу NFC сім -картка та смарт-картка MasterCard ® PayPass, додаткових карток НПС «ПРОСТІР» , додаткових карток «Wargaming», карток «Сarbon»
смарт-картка MasterCard ® PayPass оформлення картки (Прим 16) 1500 грн.
додаткових карток «Wargaming», карток «Сarbon» Річне обслуговування 200 грн
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:09

  IBM написав:Только у меня проблемы с МАБ? Смс-ки не приходят.

IBM, добрый день. Массовой проблемы нет. Если вопрос еще актуален, то укажите в ЛС: дату и время операции, тип операции, на какой номер ожидаете СМС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:10

vollena71
да я читал тарифы.
просто выходит возможность оформлять доп карты мастера при наличии визы то есть.
в спец предложениях но возможно. причем на один счет как я понял.
mephala
 
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