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Альфа-Банк
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:59
Сибарит написав: clientage написав:
Была как допка к существующему счету.
У меня ничего не поменялось. Счет один, основная карта - Виза, допка - Мастер, которая вставляется в часы.
тогда не понятно как это согласуется с ответом офпреда что нельзя выпустить допку мастера к существующей визе если у вас действительно один счет.
получается что самому оформить допку мастера нельзя а вот если зайти купить часики то уже оказывается можно)
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 30 тра, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:03
mephala написав:
тогда не понятно как это согласуется с ответом офпреда что нельзя выпустить допку мастера к существующей визе если у вас действительно один счет.
Я потому и включился в дискуссию, что возможный вариант был упущен.clientage
Эта карта на 5 лет. Рано еще перевыпускать.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:05
mephala написав: Сибарит написав: clientage написав:
Была как допка к существующему счету.
У меня ничего не поменялось. Счет один, основная карта - Виза, допка - Мастер, которая вставляется в часы
.
тогда не понятно как это согласуется с ответом офпреда что нельзя выпустить допку мастера к существующей визе если у вас действительно один счет.
1.2 безкоштовні картки (основні та/або додаткові), картки типу Visa Platinum
12 Оформлення додаткових карток типу NFC сім -картка та смарт-картка MasterCard ® PayPass, додаткових карток НПС «ПРОСТІР» , додаткових карток «Wargaming», карток «Сarbon»
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vollena71
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:09
IBM написав:
Только у меня проблемы с МАБ? Смс-ки не приходят.
IBM, добрый день. Массовой проблемы нет. Если вопрос еще актуален, то укажите в ЛС: дату и время операции, тип операции, на какой номер ожидаете СМС.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:10
vollena71
да я читал тарифы.
просто выходит возможность оформлять доп карты мастера при наличии визы то есть.
в спец предложениях но возможно. причем на один счет как я понял.
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mephala
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