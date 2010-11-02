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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:45
Проблема не в сообщениях о проведенных транзакциях в my.alfabank.ua, а, например при подтверждении шаблона.
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:48
Re: Альфа-Банк
смс з кодом підтвердження операції приходять через годину. З інформаційними смс (що і в якому обсязі було проведено) все гаразд
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