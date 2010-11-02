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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5651565256535654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:45

Проблема не в сообщениях о проведенных транзакциях в my.alfabank.ua, а, например при подтверждении шаблона.
braintest
 
Повідомлень: 52
З нами з: 27.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:48

Re: Альфа-Банк

смс з кодом підтвердження операції приходять через годину. З інформаційними смс (що і в якому обсязі було проведено) все гаразд
undeadserf
 
Повідомлень: 12
З нами з: 08.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 5651565256535654
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