RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5651565256535654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:45

Проблема не в сообщениях о проведенных транзакциях в my.alfabank.ua, а, например при подтверждении шаблона.
braintest
 
Повідомлень: 52
З нами з: 27.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:32

Доброго дня. Як це розуміти? Що за М-банкінг?...
Зображення
frennymay
 
Повідомлень: 8
З нами з: 10.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:48

Re: Альфа-Банк

смс з кодом підтвердження операції приходять через годину. З інформаційними смс (що і в якому обсязі було проведено) все гаразд
undeadserf
 
Повідомлень: 12
З нами з: 08.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:55

Re: Альфа-Банк

  frennymay написав:Що за М-банкінг?...

Он же Альфа-Чек в виде СМС-инфо.
С некоторых пор СМС-инфо по всем кредиткам стало платным. Однако Альфа предложила вместо СМСок получать шаровые пуши, которые мона подключить тока через мабильную апликуху. Об этом трубит весь инет уже месяца три. А мне даже напоминалка в смске от Аллы пришла. А вы де были все это время? :P :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24431
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2738 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:08

Что за бред.
Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.

И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.

В итоге у меня сейчас светит -9.96.
То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет.
И через сутки конец месяц.

У меня будет уже -19.96?
Или этот беспредел остановится?

Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?

Что за бред?
x3mal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 28.02.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:17

  x3mal написав:Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем.

Что за бред?

То Ваша головна помилка. Якщо рахунок не потрібен - треба його закривати.
maxprofit
 
Повідомлень: 610
З нами з: 19.11.08
Подякував: 623 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:20

  clientage написав:
  frennymay написав:Що за М-банкінг?...

Он же Альфа-Чек в виде СМС-инфо.
С некоторых пор СМС-инфо по всем кредиткам стало платным. Однако Альфа предложила вместо СМСок получать шаровые пуши, которые мона подключить тока через мабильную апликуху. Об этом трубит весь инет уже месяца три. А мне даже напоминалка в смске от Аллы пришла. А вы де были все это время? :P :) :)

Альфа последнее время столько анти-клиентской хрени навыдумывала, что уже ложку нужно отложить и следить за ней, не говоря уже о работе и отдыхе. :mrgreen:
Я бы для начала этим смузистам эти пуши в одно место запихнул...Радикально конечно, но что поделать...
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6130
З нами з: 03.11.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:44

  clientage написав:
  frennymay написав:Що за М-банкінг?...

Он же Альфа-Чек в виде СМС-инфо.
С некоторых пор СМС-инфо по всем кредиткам стало платным. Однако Альфа предложила вместо СМСок получать шаровые пуши, которые мона подключить тока через мабильную апликуху. Об этом трубит весь инет уже месяца три. А мне даже напоминалка в смске от Аллы пришла. А вы де были все это время? :P :) :)

Первый пошел..
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3230
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5651565256535654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, lincoln2, Грйс-мэн, slasva, wolt450, Вкладник-21 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 493, 494, 495
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4940 791766
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 20:49
lincoln2
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3085, 3086, 3087
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30860 3809128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 18:38
guntherhouse777
Банк Глобус 1 ... 338, 339, 340
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3396 464422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 16:43
babka_v_kedax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4941)
30.05.2018 21:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.