|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:45
Проблема не в сообщениях о проведенных транзакциях в my.alfabank.ua, а, например при подтверждении шаблона.
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:48
Re: Альфа-Банк
смс з кодом підтвердження операції приходять через годину. З інформаційними смс (що і в якому обсязі було проведено) все гаразд
Додано: Сер 30 тра, 2018 19:55
Re: Альфа-Банк
Он же Альфа-Чек в виде СМС-инфо.
С некоторых пор СМС-инфо по всем кредиткам стало платным. Однако Альфа предложила вместо СМСок получать шаровые пуши, которые мона подключить тока через мабильную апликуху. Об этом трубит весь инет уже месяца три. А мне даже напоминалка в смске от Аллы пришла. А вы де были все это время?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:08
Что за бред.
Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.
И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.
В итоге у меня сейчас светит -9.96.
То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет.
И через сутки конец месяц.
У меня будет уже -19.96?
Или этот беспредел остановится?
Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?
Что за бред?
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:17
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:20
Альфа последнее время столько анти-клиентской хрени навыдумывала, что уже ложку нужно отложить и следить за ней, не говоря уже о работе и отдыхе.
Я бы для начала этим смузистам эти пуши в одно место запихнул...Радикально конечно, но что поделать...
Black Jack - White Business
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:44
Первый пошел..
|