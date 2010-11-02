Додано: Сер 30 тра, 2018 20:08

Что за бред.

Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.



И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.



В итоге у меня сейчас светит -9.96.

То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет.

И через сутки конец месяц.



У меня будет уже -19.96?

Или этот беспредел остановится?



Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?



Что за бред?