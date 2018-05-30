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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:45

  ruvex написав:
  clientage написав:
  frennymay написав:Що за М-банкінг?...

Он же Альфа-Чек в виде СМС-инфо.
С некоторых пор СМС-инфо по всем кредиткам стало платным. Однако Альфа предложила вместо СМСок получать шаровые пуши, которые мона подключить тока через мабильную апликуху. Об этом трубит весь инет уже месяца три. А мне даже напоминалка в смске от Аллы пришла. А вы де были все это время? :P :) :)

Альфа последнее время столько анти-клиентской хрени навыдумывала, что уже ложку нужно отложить и следить за ней, не говоря уже о работе и отдыхе. :mrgreen:
Я бы для начала этим смузистам эти пуши в одно место запихнул...Радикально конечно, но что поделать...

...ну а я бы не став зауживать поле для такого шага - предлагаю напихать во все места :mrgreen:
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