ruvex написав:clientage написав:
Он же Альфа-Чек в виде СМС-инфо.
С некоторых пор СМС-инфо по всем кредиткам стало платным. Однако Альфа предложила вместо СМСок получать шаровые пуши, которые мона подключить тока через мабильную апликуху. Об этом трубит весь инет уже месяца три. А мне даже напоминалка в смске от Аллы пришла. А вы де были все это время?
Альфа последнее время столько анти-клиентской хрени навыдумывала, что уже ложку нужно отложить и следить за ней, не говоря уже о работе и отдыхе.
Я бы для начала этим смузистам эти пуши в одно место запихнул...Радикально конечно, но что поделать...
...ну а я бы не став зауживать поле для такого шага - предлагаю напихать во все места