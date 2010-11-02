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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:10

добро що поки що пристойна дівка а не дівка льогкого повєдєнія
:mrgreen:

хоча вже починає трішки туди поглядати... в той зюйд зюйд вест!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:45

  ruvex написав:
  clientage написав:
  frennymay написав:Що за М-банкінг?...

Он же Альфа-Чек в виде СМС-инфо.
С некоторых пор СМС-инфо по всем кредиткам стало платным. Однако Альфа предложила вместо СМСок получать шаровые пуши, которые мона подключить тока через мабильную апликуху. Об этом трубит весь инет уже месяца три. А мне даже напоминалка в смске от Аллы пришла. А вы де были все это время? :P :) :)

Альфа последнее время столько анти-клиентской хрени навыдумывала, что уже ложку нужно отложить и следить за ней, не говоря уже о работе и отдыхе. :mrgreen:
Я бы для начала этим смузистам эти пуши в одно место запихнул...Радикально конечно, но что поделать...

...ну а я бы не став зауживать поле для такого шага - предлагаю напихать во все места :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:54

  clientage написав:
  frennymay написав:Що за М-банкінг?...

Он же Альфа-Чек в виде СМС-инфо.
С некоторых пор СМС-инфо по всем кредиткам стало платным. Однако Альфа предложила вместо СМСок получать шаровые пуши, которые мона подключить тока через мабильную апликуху. Об этом трубит весь инет уже месяца три. А мне даже напоминалка в смске от Аллы пришла. А вы де были все это время? :P :) :)


Ну, явно не на форумі.)))
Прикол у тому, що Альфа шарить мій вайбер. 26.01 прислали навіть меседж, що з 2-го лютого інфо про транзакції будуть туди надсилати. І почали...
Нормальний банк, якщо у клієнта є мобільний застосунок і вайбер, сам би одразу відключив "бородаті" смски. Ще б за факс гроші брали...)
Хоча, попередження про цю смс-фігню я там теж знайшов.
Висновок: потрібно прощатись із таким банком, а не тримати руки на пульсі забаганок норовливої дівки. :wink:
frennymay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:52

  braintest написав:IBM
У меня такая же проблема, телефон Киевстар.

sms приходят через час.
Сапорт наваливает, -перегрузить телефон, поудалять sms и прочую лапшу, но признаться, что они имеют проблемы с доставкой sms совести не хватает.

Доброе утро. Наблюдается проблема с доставкой SMS по оператору Киевстар. Некоторые сообщения доставляются с задержкой. Специалисты работают над устранением проблемы. Извините за неудобства.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:59

  x3mal написав:Что за бред.
Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.

И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.

В итоге у меня сейчас светит -9.96.
То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет.
И через сутки конец месяц.

У меня будет уже -19.96?
Или этот беспредел остановится?

Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?

Что за бред?

x3mal, доброе утро. Для возможности рассмотреть Ваш запрос кажите, пожалуйста, данные в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:13

Альфа увеличила кредлимит сегодня по Максимке. На четверть.

Если клиент в это время ждет проведение рассрочки, это "пополнение" может стать препятствием?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:27

  x3mal написав:Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.

а что именно у вас?
а то я знаю только пакеты у аллы с платным обслуживанием. и это обслуживание таки в минуса и загоняет а не в пределах наличного остатка.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:56

  guntherhouse777 написав:Альфа увеличила кредлимит сегодня по Максимке. На четверть.

Если клиент в это время ждет проведение рассрочки, это "пополнение" может стать препятствием?


А как может помешать? Они ж лимит добавили, а не кредит погасили.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:18

Re: Альфа-Банк

clientage написав:ПС. А NFC-колечки када будут? Я возьму белое с ободком из золота в 14 карат. 10 размер, на мизинчик

он сьогодні xiaomi представила mi band 3 з nfc. наскільки зручно там це реалізовано ще треба дізнаватись, але спроба хороша. придивляюсь.
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:18

  frennymay написав:Прикол у тому, що Альфа шарить мій вайбер. 26.01 прислали навіть меседж, що з 2-го лютого інфо про транзакції будуть туди надсилати. І почали...
Нормальний банк, якщо у клієнта є мобільний застосунок і вайбер, сам би одразу відключив "бородаті" смски. Ще б за факс гроші брали...)
Хоча, попередження про цю смс-фігню я там теж знайшов.
Висновок: потрібно прощатись із таким банком, а не тримати руки на пульсі забаганок норовливої дівки. :wink:

frennymay, доброго дня. Банк завчасно розмістив інформацію про зміни в тарифікації на сайті Банку та відправив клієнтам особисті повідомлення. Також є можливість перейти на безкоштовні Пуш-повідомлення.
Alfa_Bank
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