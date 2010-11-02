|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:11
casper12 написав: clientage написав:
ПС. А NFC-колечки када будут? Я возьму белое с ободком из золота в 14 карат. 10 размер, на мизинчик
он сьогодні xiaomi представила mi band 3 з nfc. наскільки зручно там це реалізовано ще треба дізнаватись, але спроба хороша. придивляюсь.
Оо. И меня держите в курсе, плиииз.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24435
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1958 раз.
- Подякували: 2739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:18
не. в браслете жарко
а вот колечко действительно хорошо бы!
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1726
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:40
v57 написав:
не. в браслете жарко
а вот колечко действительно хорошо бы!
да там гильза прям, а не кольцо
А браслетик -- многофункциональная штука
Вот никак не определюсь
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24435
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1958 раз.
- Подякували: 2739 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30871
|3810538
|
Чет 31 тра, 2018 12:10
v57
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15066
|2139993
|
Чет 31 тра, 2018 11:17
Ой+
|
|3398
|464808
|
|