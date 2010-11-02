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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5653565456555656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:11

  casper12 написав:
clientage написав:ПС. А NFC-колечки када будут? Я возьму белое с ободком из золота в 14 карат. 10 размер, на мизинчик

он сьогодні xiaomi представила mi band 3 з nfc. наскільки зручно там це реалізовано ще треба дізнаватись, але спроба хороша. придивляюсь.

Оо. И меня держите в курсе, плиииз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:18

не. в браслете жарко ;)
а вот колечко действительно хорошо бы!
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:40

  v57 написав:не. в браслете жарко ;)
а вот колечко действительно хорошо бы!

да там гильза прям, а не кольцо
А браслетик -- многофункциональная штука
Вот никак не определюсь :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24435
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 2739 раз.
 
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  #<1 ... 5653565456555656
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