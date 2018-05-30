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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:11

  casper12 написав:
clientage написав:ПС. А NFC-колечки када будут? Я возьму белое с ободком из золота в 14 карат. 10 размер, на мизинчик

он сьогодні xiaomi представила mi band 3 з nfc. наскільки зручно там це реалізовано ще треба дізнаватись, але спроба хороша. придивляюсь.

Оо. И меня держите в курсе, плиииз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:18

не. в браслете жарко ;)
а вот колечко действительно хорошо бы!
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:40

  v57 написав:не. в браслете жарко ;)
а вот колечко действительно хорошо бы!

да там гильза прям, а не кольцо
А браслетик -- многофункциональная штука
Вот никак не определюсь :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:55

Re: Альфа-Банк

Там браслет ще й з сімкою і інетом :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:59

  chipmunk написав:Там браслет ще й з сімкою і інетом :)

Да эт лишнее, ток батарею садит. Лучше уже тада в зуб вставлять ту симку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:07

Re: Альфа-Банк

Пужали, що там тіки мі пей м.б. але не в курсі, чи так, і чи це страшно.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:16

Re: Альфа-Банк

версія з нфс буде тільки у серпні-вересні. ех
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:21

  casper12 написав:версія з нфс буде тільки у серпні-вересні. ех

Вы ещё Huawei мониторьте, они с Xiaomi соревнуются :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:32

А что это за беспредел пошел от банка,претендовавшего на самый клиентоориентированный?
Кредитка была оффлайн несколько месяцев с нулевой задолженностью .Вчера пришло:"вам за май начислено 15 за смс,коих не было полгода,+60грн за месячное обслуживание,которое активировалось долгом за месячный смс-кидок.Это притом,что кредиткой не пользовался давно,никаких уведомлений и подтверждений на согласие с навязываемыми смс услугами ,как и добро на кредитку с месячными тарифами не давал.
Банк скурвился окончательно.Такого даже бахматый себе не позволял.
Крахоборы.Закрываю все счета,все карты и адьюс Алла.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43

Тихон

Все верно.
Раньще платы за смс небыло.
Альфа потом ее ввела о чем заблоговременно увкдомила.
С вас взяли плату за смс.
В силу аэтого образовался долг 15 грн.
Если в расчетную дату есть хоть копейка долга берется 60 грн. За обслугу.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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