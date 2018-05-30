Оо. И меня держите в курсе, плиииз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:11
Оо. И меня держите в курсе, плиииз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:40
да там гильза прям, а не кольцо
А браслетик -- многофункциональная штука
Вот никак не определюсь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:55
Re: Альфа-Банк
Там браслет ще й з сімкою і інетом
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:59
Да эт лишнее, ток батарею садит. Лучше уже тада в зуб вставлять ту симку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:07
Re: Альфа-Банк
Пужали, що там тіки мі пей м.б. але не в курсі, чи так, і чи це страшно.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:16
Re: Альфа-Банк
версія з нфс буде тільки у серпні-вересні. ех
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:21
Вы ещё Huawei мониторьте, они с Xiaomi соревнуются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:32
А что это за беспредел пошел от банка,претендовавшего на самый клиентоориентированный?
Кредитка была оффлайн несколько месяцев с нулевой задолженностью .Вчера пришло:"вам за май начислено 15 за смс,коих не было полгода,+60грн за месячное обслуживание,которое активировалось долгом за месячный смс-кидок.Это притом,что кредиткой не пользовался давно,никаких уведомлений и подтверждений на согласие с навязываемыми смс услугами ,как и добро на кредитку с месячными тарифами не давал.
Банк скурвился окончательно.Такого даже бахматый себе не позволял.
Крахоборы.Закрываю все счета,все карты и адьюс Алла.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43
Тихон
Все верно.
Раньще платы за смс небыло.
Альфа потом ее ввела о чем заблоговременно увкдомила.
С вас взяли плату за смс.
В силу аэтого образовался долг 15 грн.
Если в расчетную дату есть хоть копейка долга берется 60 грн. За обслугу.
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