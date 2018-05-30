Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43

Тихон



Все верно.

Раньще платы за смс небыло.

Альфа потом ее ввела о чем заблоговременно увкдомила.

С вас взяли плату за смс.

В силу аэтого образовался долг 15 грн.

Если в расчетную дату есть хоть копейка долга берется 60 грн. За обслугу.

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