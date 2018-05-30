началась стрижка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:45
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:46
Re: Альфа-Банк
Альфа банк давно взял направление в сторону овнобанка и шустро идёт этой дорогой второй год
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:51
IMPRINTER Как они могли ввести плату без уведомления и согласия?У меня не было смсок,не было уведомлений.Это навязывание услуги без согласия клиента.Пусть карту блокируют,пока нет согласия клиента.Иначе это выглядит как ободрать клиента на пустом месте.С таким успехом можно было снять не 15 грн,а 1500.
Расцениваю не иначе как кидок от банка.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:01
clientageПусть панты самого клиентоориентированного банка себе сначала состригут.
Мелочь тырить по карманам клиентов начали.
Да пусть подавятся,жулье.
На горячку к живому человеку не пробиться,все перехватывает робот.
С отделения пробился на разговор в живую.Сняли 2 гривны за соединение
Манагер начала что-то блеять типа так прописано в тарифах и услугах банка,мониторьте сайт с утра до вечера.
Да нифиг вы такие нужны.В Дельте сама Попова решала вопросы рядовых клиентов.
Угробили банк.Еще лет пять назад такого даже в мыслях про Альфу не было.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:02
Re: Альфа-Банк
Согласен, пропадает Аллюсик
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:02
Тихон
Никакого кидка нет. На сайте банка заблаговременно вывесили изменения. Здесь этот момент тоже давно перетёрли. Если вы не читаете форум по имеющимся у вас продуктам, то кто же вам виноват?
Насчёт СМС - у меня были, причём как по основной карте, так и по дополнительной. А потом через неделю ещё повторно напомнили
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:04
Ой, да ладно. А когда левый курс при конвертации ввели, тоже было объявление? Нет, люди постфактум узнали. Тоже, кстати, с приходом в банк "беженцив", так совпало.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:05
Вот интересно. Посмотрела свои смски. Так по Максимуму дважды предупредили - за месяц и перед РД, а по Коннекту ни разу Обе переключены на пуши заблаговременно.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:07
Мы говорим про данный конкретный случай изменения тарифов. Причём тут вами написанное?
пАнты как раз у вас...
Всё правильно сказала. Не хотите - ваши проблемы! Вот скажите, зачем вы здесь на форуме зарегистрированы, если читать лень? пАнты колотить?
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 31 тра, 2018 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:09
Vorlon Уважаемый,не обязан с утра до вечера мониторить сайт банка и прочитывать сотни страниц на форумах.Есть документ на обслуживание карты подписанный двумя сторонами.Любое изменение условий с юридической точки зрения должна скрепляться подписями обеих сторон.
А вот это,надо было читать,оставьте себе.Я не любитель читать.Я мог вообще отсутствовать и не иметь такой возможности в принципе.
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