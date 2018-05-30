RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56555656565756585659>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:45

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Все верно.

началась стрижка

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24447
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2742 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:46

Re: Альфа-Банк

Альфа банк давно взял направление в сторону овнобанка и шустро идёт этой дорогой второй год
Stringer
 
Повідомлень: 7605
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:51

IMPRINTER Как они могли ввести плату без уведомления и согласия?У меня не было смсок,не было уведомлений.Это навязывание услуги без согласия клиента.Пусть карту блокируют,пока нет согласия клиента.Иначе это выглядит как ободрать клиента на пустом месте.С таким успехом можно было снять не 15 грн,а 1500.
Расцениваю не иначе как кидок от банка.
Тихон
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 19.02.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:01

clientageПусть панты самого клиентоориентированного банка себе сначала состригут.
Мелочь тырить по карманам клиентов начали.
Да пусть подавятся,жулье.
На горячку к живому человеку не пробиться,все перехватывает робот.
С отделения пробился на разговор в живую.Сняли 2 гривны за соединение :mrgreen:
Манагер начала что-то блеять типа так прописано в тарифах и услугах банка,мониторьте сайт с утра до вечера.
Да нифиг вы такие нужны.В Дельте сама Попова решала вопросы рядовых клиентов.
Угробили банк.Еще лет пять назад такого даже в мыслях про Альфу не было.
Тихон
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 19.02.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:02

Re: Альфа-Банк

  Тихон написав:Угробили банк.Еще лет пять назад такого даже в мыслях про Альфу не было.

Согласен, пропадает Аллюсик :cry: :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24447
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2742 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:02

Тихон
Никакого кидка нет. На сайте банка заблаговременно вывесили изменения. Здесь этот момент тоже давно перетёрли. Если вы не читаете форум по имеющимся у вас продуктам, то кто же вам виноват?

Насчёт СМС - у меня были, причём как по основной карте, так и по дополнительной. А потом через неделю ещё повторно напомнили :!:
Vorlon
 
Повідомлень: 5628
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:04

  Vorlon написав:Никакого кидка нет. На сайте банка заблаговременно вывесили изменения.

Ой, да ладно. А когда левый курс при конвертации ввели, тоже было объявление? Нет, люди постфактум узнали. Тоже, кстати, с приходом в банк "беженцив", так совпало.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 06.01.12
Подякував: 51 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:05

  Тихон написав:У меня не было смсок,не было уведомлений.

Вот интересно. Посмотрела свои смски. Так по Максимуму дважды предупредили - за месяц и перед РД, а по Коннекту ни разу :shock: Обе переключены на пуши заблаговременно.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 18.09.13
Подякував: 272 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:07

  wig написав:Ой, да ладно. А когда левый курс при конвертации ввели, тоже было объявление?

Мы говорим про данный конкретный случай изменения тарифов. Причём тут вами написанное?

  Тихон написав:Пусть панты самого клиентоориентированного банка себе сначала состригут.

пАнты как раз у вас... :?

  Тихон написав:Манагер начала что-то блеять типа так прописано в тарифах и услугах банка,мониторьте сайт с утра до вечера.

Всё правильно сказала. Не хотите - ваши проблемы! Вот скажите, зачем вы здесь на форуме зарегистрированы, если читать лень? пАнты колотить?
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 31 тра, 2018 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 5628
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:09

Vorlon Уважаемый,не обязан с утра до вечера мониторить сайт банка и прочитывать сотни страниц на форумах.Есть документ на обслуживание карты подписанный двумя сторонами.Любое изменение условий с юридической точки зрения должна скрепляться подписями обеих сторон.
А вот это,надо было читать,оставьте себе.Я не любитель читать.Я мог вообще отсутствовать и не иметь такой возможности в принципе.
Тихон
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 19.02.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 56555656565756585659>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, pharus, vitaliy1111, Vorlon і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 493, 494, 495
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4944 792494
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 14:12
lubopytnaya
Идея Банк 1 ... 1505, 1506, 1507
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15067 2140084
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 13:17
cdj2
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3086, 3087, 3088
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30871 3810755
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 12:10
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6758)
31.05.2018 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.