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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5656565756585659>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:11

  vollena71 написав:
  Тихон написав:У меня не было смсок,не было уведомлений.

Вот интересно. Посмотрела свои смски. Так по Максимуму дважды предупредили - за месяц и перед РД, а по Коннекту ни разу :shock: Обе переключены на пуши заблаговременно.

Я тож не понял как выбирали по каким картам предупреждать. Мне, похоже, напоминалка пришла по карте, у которой сроку до перехода меньше недели оставалось, чуть не провтыкал с той допкой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:12

Тихон
Вы вчера наверное родились? Или позавчера? Становясь клиентом любого банка, вы априори соглашаетесь с тем, что об изменениях тарифов продуктов он должен вас уведомить любым способом, в том числе на сайте банка.

Если вас это лично не устраивает - не пользуйтесь услугами банков!

  Тихон написав:Я не любитель читать.

Это уже все поняли. За что и поплатились.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:15

  Vorlon написав:Мы говорим про данный конкретный случай изменения тарифов. Причём тут вами написанное?

Это все звенья одной цепи.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:17

  Тихон написав:IMPRINTER Как они могли ввести плату без уведомления и согласия?У меня не было смсок,не было уведомлений.Это навязывание услуги без согласия клиента.Пусть карту блокируют,пока нет согласия клиента.Иначе это выглядит как ободрать клиента на пустом месте.С таким успехом можно было снять не 15 грн,а 1500.
Расцениваю не иначе как кидок от банка.


Уведомленин было на сайте. Согласно ДКБо это нажлежащее информирование. Согласие от вас не требуется. Если вы не закрыли аролукт значит вы тем самым согласились с новыси тарифами. Увы, но так.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:17

так чел уходит?
или как русские в прибалтике ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:17

clientage Телефон мог быть вне доступа/ чел мог поменять свой финансовый номер.. Я понимаю,если бы прилошла хотя бы одна смс за месяц.Карта активировалась хотя бы раз за этот период.Вот тогда согласен,если воспользовался картой будь добр узнать про нее и все изменения.А так это похоже,когда вводили абонку за текущий,а у людей они годами лежали не закрытые с нулем в остатке.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:19

VorlonПослушай,давай я сам буду решать что мне делать.А еси ты юридически плаваешь,не лезть в обсуждение подобных вопросов.Можешь не отвечать,твое мнение меня не интересует.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:21

  Vorlon написав:Это уже все поняли. За что и поплатились.

Долярчик №2 в студии :)
Последствия кстати те же :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:30

IMPRINTERЭто из серии :не пользуешься счетом или картой - закрой.Иначе если это г***банк рано или поздно можешь оказаться должным даже с нулевым балансом.
Альфа пополнила ряды таких банков.
На счет пункт. договора о порядке изменения условий,проверю
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:31

  curiousobro написав:
  Vorlon написав:Это уже все поняли. За что и поплатились.

Долярчик №2 в студии :)
Последствия кстати те же :)

да я давно предлагал петицию забабахать что бы банкам запретили вот так запросто в полпинка менять тарифы =)
но никто не хочет. токо возмущаются :mrgreen:

  Тихон написав:IMPRINTERЭто из серии :не пользуешься счетом или картой - закрой.Иначе если это г***банк рано или поздно можешь оказаться должным даже с нулевым балансом.

вообще то это касается абсолютно ВСЕХ украинских банков.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 31 тра, 2018 14:33, всього редагувалось 2 разів.
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