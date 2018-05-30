Я тож не понял как выбирали по каким картам предупреждать. Мне, похоже, напоминалка пришла по карте, у которой сроку до перехода меньше недели оставалось, чуть не провтыкал с той допкой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:11
Я тож не понял как выбирали по каким картам предупреждать. Мне, похоже, напоминалка пришла по карте, у которой сроку до перехода меньше недели оставалось, чуть не провтыкал с той допкой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:12
Тихон
Вы вчера наверное родились? Или позавчера? Становясь клиентом любого банка, вы априори соглашаетесь с тем, что об изменениях тарифов продуктов он должен вас уведомить любым способом, в том числе на сайте банка.
Если вас это лично не устраивает - не пользуйтесь услугами банков!
Это уже все поняли. За что и поплатились.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:15
Это все звенья одной цепи.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:17
Уведомленин было на сайте. Согласно ДКБо это нажлежащее информирование. Согласие от вас не требуется. Если вы не закрыли аролукт значит вы тем самым согласились с новыси тарифами. Увы, но так.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:17
clientage Телефон мог быть вне доступа/ чел мог поменять свой финансовый номер.. Я понимаю,если бы прилошла хотя бы одна смс за месяц.Карта активировалась хотя бы раз за этот период.Вот тогда согласен,если воспользовался картой будь добр узнать про нее и все изменения.А так это похоже,когда вводили абонку за текущий,а у людей они годами лежали не закрытые с нулем в остатке.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:19
VorlonПослушай,давай я сам буду решать что мне делать.А еси ты юридически плаваешь,не лезть в обсуждение подобных вопросов.Можешь не отвечать,твое мнение меня не интересует.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:21
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:30
IMPRINTERЭто из серии :не пользуешься счетом или картой - закрой.Иначе если это г***банк рано или поздно можешь оказаться должным даже с нулевым балансом.
Альфа пополнила ряды таких банков.
На счет пункт. договора о порядке изменения условий,проверю
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:31
да я давно предлагал петицию забабахать что бы банкам запретили вот так запросто в полпинка менять тарифы =)
но никто не хочет. токо возмущаются
вообще то это касается абсолютно ВСЕХ украинских банков.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 31 тра, 2018 14:33, всього редагувалось 2 разів.
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