Тихон написав:А что это за беспредел пошел от банка,претендовавшего на самый клиентоориентированный? Кредитка была оффлайн несколько месяцев с нулевой задолженностью .Вчера пришло:"вам за май начислено 15 за смс,коих не было полгода,+60грн за месячное обслуживание,которое активировалось долгом за месячный смс-кидок.Это притом,что кредиткой не пользовался давно,никаких уведомлений и подтверждений на согласие с навязываемыми смс услугами ,как и добро на кредитку с месячными тарифами не давал. Банк скурвился окончательно.Такого даже бахматый себе не позволял. Крахоборы.Закрываю все счета,все карты и адьюс Алла.
Тихон, добрый день. Чтобы рассмотреть Вашу претензию укажите, пожалуйста, Ваши данные в ЛС.
Vorlon написав:Это уже все поняли. За что и поплатились.
Долярчик №2 в студии Последствия кстати те же
да я давно предлагал петицию забабахать что бы банкам запретили вот так запросто в полпинка менять тарифы =) но никто не хочет. токо возмущаются
Потому что каждый думает,что его это никогда не коснется.И продолжает жувать халву как Vorlon.Вот только может так статься,что в один момент придут и за ними.И на незакрытый пустой счет насчитают немерянно.И хорошо,если вовремя об этом узнаешь.А бывали случаи когда людям таким Макаром за несколько лет тысячи начисляли.
11. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ 11.1. Сторони погодили наступний порядок зміни умов цього Договору: 11.1.1. У випадку необхідності внесення змін до Правил користування Карткою або Тарифів на обслуговування Картки,Банк не пізніше ніж за 30 (Тридцять) календарних днів до дати з якої застосовуватимуться змінені Правила користування Карткою або Тарифи на обслуговування Картки, направляє Клієнтам повідомлення про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сторінці Банку. При цьому Банк у такому повідомленні зобов'язаний зазначити, що Клієнт має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до Правил використання Картки або Тарифів на обслуговування Картки є погодженими Клієнтом, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору та закриття відповідного Рахунку
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Слышь,а ты кто? Чьих будешь? Я с Аллой был лет десять.Бабла туда было занесено немеряно. Импринтер не даст соврать,во время буйства неадекватов в отделениях Альфы,мы тут на ветке флешмоб организовывали в поддержку.Вот тебя я там не припомню.
Слышь,а ты кто? Чьих будешь? Я с Аллой был лет десять.Бабла туда было занесено немеряно. Импринтер не даст соврать,во время буйства неадекватов в отделениях Альфы,мы тут на ветке флешмоб организовывали в поддержку.Вот тебя я там не припомню.
а как же закрываю, ухожу? пук? а знакомством с импринтером прям срезал
jeetareest написав:Я давно клиент Альфы, раньше получал заработную плату по их карте и уже долго время ей не пользовался. Но часто получаю предложение открыть кредитную карту. Я в принципе не против, но зайдя на их сайт, увидел кучу разных вариантов, да и знакомые говорят, что есть условия выгодней на рынке. Есть ли смысл открывать кредитку в Альфе?
Подобные вопросы уже обсуждались в другом разделе. Но если конкретно по Алле говорить, то тут уже смотря для каких целей кредитка нужна и нужна ли вообще. Т.к. у них есть разные плюшки и под путешествия и под обычные покупки продуктов.