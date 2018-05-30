Додано: Чет 31 тра, 2018 16:04

Почти полгода не заглядывал в суточные лимиты к погорельскому Комфорту, ибо были они близки к 0 - как-то уже обжегся после перевыпуска карты, когда автоматом лимит на "покупки" улетел под 250кгрн, и при краже карты, которая случилась вскоре после получения нового пластика, и в отсутствие запроса ПИНа "по правилам МПС" в магазинах за пару минут с карты легко улетели 20+кгрн на покупки вораС тех пор все лимиты по Комфорту обнуляю, кроме символического 1-2кгрн на снятие наличных на хлебушек по необходимости. Так вот, сегодня гасил с Комфорта Моню, захожу в лимиты - а там на безнал суточный лимит под 80кгрн выставлен! WTF!!!!Именно этот лимит именно по дебетке яПеревыпуска пластика не было уже почти годПри том, что в веб-версии МАБа связь с сотрудниками банка вместе с логами прошлой переписки давно выпилена хреновыми смузистами, а в мобильном приложении лог не сохраняется, чем успешно пользуются операторы, которые тупо падают на мороз- в общем, следите за лимитами своих карт!!! Ибо обратной связи в чате мобильного приложения не дождешься, а в веб-версии МАБа она отсутствует как таковая