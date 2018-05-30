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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5657565856595660>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:32

  Тихон написав:А что это за беспредел пошел от банка,претендовавшего на самый клиентоориентированный?
Кредитка была оффлайн несколько месяцев с нулевой задолженностью .Вчера пришло:"вам за май начислено 15 за смс,коих не было полгода,+60грн за месячное обслуживание,которое активировалось долгом за месячный смс-кидок.Это притом,что кредиткой не пользовался давно,никаких уведомлений и подтверждений на согласие с навязываемыми смс услугами ,как и добро на кредитку с месячными тарифами не давал.
Банк скурвился окончательно.Такого даже бахматый себе не позволял.
Крахоборы.Закрываю все счета,все карты и адьюс Алла.

Тихон, добрый день. Чтобы рассмотреть Вашу претензию укажите, пожалуйста, Ваши данные в ЛС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:38

так он все уже позакрывал ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:39

  mephala написав:вообще то это касается абсолютно ВСЕХ украинских банков.

Предлагаю не мешать Тихону пребывать в плену своих иллюзий ;) Он думает совсем иначе и его мнение - несомненно истина в последней инстанции :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:46

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  Vorlon написав:Это уже все поняли. За что и поплатились.

Долярчик №2 в студии :)
Последствия кстати те же :)

да я давно предлагал петицию забабахать что бы банкам запретили вот так запросто в полпинка менять тарифы =)
но никто не хочет. токо возмущаются :mrgreen:


Потому что каждый думает,что его это никогда не коснется.И продолжает жувать халву как Vorlon.Вот только может так статься,что в один момент придут и за ними.И на незакрытый пустой счет насчитают немерянно.И хорошо,если вовремя об этом узнаешь.А бывали случаи когда людям таким Макаром за несколько лет тысячи начисляли.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:47

  Тихон написав:На счет пункт. договора о порядке изменения условий,проверю

Публічний договір про банківське обслуговування ФО
11. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ
11.1. Сторони погодили наступний порядок зміни умов цього Договору:
11.1.1. У випадку необхідності внесення змін до Правил користування Карткою або Тарифів на обслуговування Картки,Банк не пізніше ніж за 30 (Тридцять) календарних днів до дати з якої застосовуватимуться змінені Правила користування Карткою або Тарифи на обслуговування Картки, направляє Клієнтам повідомлення про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сторінці Банку. При цьому Банк у такому повідомленні зобов'язаний зазначити, що Клієнт має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної
винагороди за його розірвання. Зміни до Правил використання Картки або Тарифів на обслуговування Картки є погодженими Клієнтом, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору та закриття відповідного Рахунку
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:50

  mephala написав:да я давно предлагал петицию забабахать что бы банкам запретили вот так запросто в полпинка менять тарифы =)
но никто не хочет. токо возмущаются :mrgreen:

Обязуюсь проголосовать в поддержку такой петиции, как только вы её напишете :wink:
Востаннє редагувалось vollena71 в Чет 31 тра, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:51

  v57 написав:так он все уже позакрывал ;)

Слышь,а ты кто? Чьих будешь?
Я с Аллой был лет десять.Бабла туда было занесено немеряно.
Импринтер не даст соврать,во время буйства неадекватов в отделениях Альфы,мы тут на ветке флешмоб организовывали в поддержку.Вот тебя я там не припомню.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:57

  Тихон написав:
  v57 написав:так он все уже позакрывал ;)

Слышь,а ты кто? Чьих будешь?
Я с Аллой был лет десять.Бабла туда было занесено немеряно.
Импринтер не даст соврать,во время буйства неадекватов в отделениях Альфы,мы тут на ветке флешмоб организовывали в поддержку.Вот тебя я там не припомню.


а как же закрываю, ухожу? пук?
а знакомством с импринтером прям срезал ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:02

  jeetareest написав:Я давно клиент Альфы, раньше получал заработную плату по их карте и уже долго время ей не пользовался. Но часто получаю предложение открыть кредитную карту. Я в принципе не против, но зайдя на их сайт, увидел кучу разных вариантов, да и знакомые говорят, что есть условия выгодней на рынке. Есть ли смысл открывать кредитку в Альфе?

Подобные вопросы уже обсуждались в другом разделе. Но если конкретно по Алле говорить, то тут уже смотря для каких целей кредитка нужна и нужна ли вообще. Т.к. у них есть разные плюшки и под путешествия и под обычные покупки продуктов.
Distance
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:04

АХТУНГ по суточным лимитам карт

Почти полгода не заглядывал в суточные лимиты к погорельскому Комфорту, ибо были они близки к 0 - как-то уже обжегся после перевыпуска карты, когда автоматом лимит на "покупки" улетел под 250кгрн, и при краже карты, которая случилась вскоре после получения нового пластика, и в отсутствие запроса ПИНа "по правилам МПС" в магазинах за пару минут с карты легко улетели 20+кгрн на покупки вора :evil:

С тех пор все лимиты по Комфорту обнуляю, кроме символического 1-2кгрн на снятие наличных на хлебушек по необходимости. Так вот, сегодня гасил с Комфорта Моню, захожу в лимиты - а там на безнал суточный лимит под 80кгрн выставлен! WTF!!!! :evil:

Именно этот лимит именно по дебетке я с пристрастием обнулял уже несколько раз, до конца срока действия карты. Перевыпуска пластика не было уже почти год

При том, что в веб-версии МАБа связь с сотрудниками банка вместе с логами прошлой переписки давно выпилена хреновыми смузистами, а в мобильном приложении лог не сохраняется, чем успешно пользуются операторы, которые тупо падают на мороз :evil: - в общем, следите за лимитами своих карт!!! Ибо обратной связи в чате мобильного приложения не дождешься, а в веб-версии МАБа она отсутствует как таковая :evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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