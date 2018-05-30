jeetareest написав:Я давно клиент Альфы, раньше получал заработную плату по их карте и уже долго время ей не пользовался. Но часто получаю предложение открыть кредитную карту. Я в принципе не против, но зайдя на их сайт, увидел кучу разных вариантов, да и знакомые говорят, что есть условия выгодней на рынке. Есть ли смысл открывать кредитку в Альфе?
Подобные вопросы уже обсуждались в другом разделе. Но если конкретно по Алле говорить, то тут уже смотря для каких целей кредитка нужна и нужна ли вообще. Т.к. у них есть разные плюшки и под путешествия и под обычные покупки продуктов.
Да мне особо и не нужна, так, может для каких-то крупных покупок, которые можно располовинить на два месяца ну или что-то подобное. Ну и хотелось бы, чтоб процентов не было особых за пользование.
WachtAmRhein написав:Странно вы как-то деньги между счетами распределяете... Я на комфорте держу максимум 8 грн для 8 операций в месяц. И пох какие там лимиты на покупки.
Да у меня там вообще все время 0, кроме дней незапланированных трат наличных и еще теперь добавилось погашение Мони. Я после кражи из-за этой "фичи" МАБа и своего попустительства (не проверил после перевыпуска карты лимиты, думал, они останутся обнулёнными, как было на старом пластике) теперь и на холодное дую.
Но согласитесь, далеко не феншуй для нешарашкиной конторы такого масштаба иметь карточные лимиты, живущие своей жизнью независимо от действий клиента. Это уже не под смузи, а тупо под бухлом накосячили "спецы" Альфы Кстати, подумываю над сменой аватарки, по образу и подобию Вашей
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
mephala написав:лимиты живут своей жизнью только на дебетках или после перевыпуска любой карты?
Если не изменяет память, на всех картах. Пережил еще одну кражу, уже в Украине - был перевыпуск и погорельской, и кредитки, правда, без потерь уже, т.к. смог моментально связаться с горячкой и все заблочить
Лимиты дефолтные становились потолочные по всем перевыпущенным картам - кажется, обнулял и по кредитке тоже. Я отписывался в этой теме по факту обнаружения - дело было прошлым летом, но лень искать. Так что это уже не первый инцидент по данной теме из моего личного опыта.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
jeetareest написав:Да мне особо и не нужна, так, может для каких-то крупных покупок, которые можно располовинить на два месяца ну или что-то подобное. Ну и хотелось бы, чтоб процентов не было особых за пользование.
Ну я в свое время пользовался кредиткой Ски Пасс, спускал все под ноль а с ЗП пополнял, чтоб не было процентов. Там конечно есть годовое РКО, но небольшое, а с учетом получаемых бонусов в виде миль оно его с лихвой перекрывало. Но это если отдыхать и путешествовать за границу. Правда за обнал комиссия 4% (20 грн минимум), но я ей пользовался в основном для оплат в магазинах, поэтому мне было норм.
jeetareest написав:Да мне особо и не нужна, так, может для каких-то крупных покупок, которые можно располовинить на два месяца ну или что-то подобное. Ну и хотелось бы, чтоб процентов не было особых за пользование.
Без процентов за пользование - они все такие, главное вовремя вносить кешик, чтоб оставаться в льготном периоде. Под эту гребенку подойдет любое предложение от Аллы. Но если без платы за обслуживание, то тут нормальный варик Макс наличка или Еко-Макс, там без процентов за снятие налички, но есть еще отдельные бонусы за покупки в Еко. Смотря что интересует, а выгоду найти можно.