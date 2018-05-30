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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5658565956605661>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:13

  Distance написав:
  jeetareest написав:Я давно клиент Альфы, раньше получал заработную плату по их карте и уже долго время ей не пользовался. Но часто получаю предложение открыть кредитную карту. Я в принципе не против, но зайдя на их сайт, увидел кучу разных вариантов, да и знакомые говорят, что есть условия выгодней на рынке. Есть ли смысл открывать кредитку в Альфе?

Подобные вопросы уже обсуждались в другом разделе. Но если конкретно по Алле говорить, то тут уже смотря для каких целей кредитка нужна и нужна ли вообще. Т.к. у них есть разные плюшки и под путешествия и под обычные покупки продуктов.

Да мне особо и не нужна, так, может для каких-то крупных покупок, которые можно располовинить на два месяца ну или что-то подобное. Ну и хотелось бы, чтоб процентов не было особых за пользование.
jeetareest
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:14

Странно вы как-то деньги между счетами распределяете... Я на комфорте держу максимум 8 грн для 8 операций в месяц. И пох какие там лимиты на покупки.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:38

  WachtAmRhein написав:Странно вы как-то деньги между счетами распределяете... Я на комфорте держу максимум 8 грн для 8 операций в месяц. И пох какие там лимиты на покупки.



Тож Комфорт ФГВФО.
Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:39

  WachtAmRhein написав:Странно вы как-то деньги между счетами распределяете... Я на комфорте держу максимум 8 грн для 8 операций в месяц. И пох какие там лимиты на покупки.
Да у меня там вообще все время 0, кроме дней незапланированных трат наличных и еще теперь добавилось погашение Мони. Я после кражи из-за этой "фичи" МАБа и своего попустительства (не проверил после перевыпуска карты лимиты, думал, они останутся обнулёнными, как было на старом пластике) теперь и на холодное дую.

Но согласитесь, далеко не феншуй для нешарашкиной конторы такого масштаба иметь карточные лимиты, живущие своей жизнью независимо от действий клиента. Это уже не под смузи, а тупо под бухлом накосячили "спецы" Альфы :evil: :evil: :evil:
Кстати, подумываю над сменой аватарки, по образу и подобию Вашей :evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:41

  Aps написав:Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.
Там была другая страна - здравствуй море, небо, авокадо и 0 комиссия за обнал в местных АТМ ;)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:43

Re: Альфа-Банк

лимиты живут своей жизнью только на дебетках или после перевыпуска любой карты?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:49

  mephala написав:лимиты живут своей жизнью только на дебетках или после перевыпуска любой карты?
Если не изменяет память, на всех картах. Пережил еще одну кражу, уже в Украине - был перевыпуск и погорельской, и кредитки, правда, без потерь уже, т.к. смог моментально связаться с горячкой и все заблочить :D

Лимиты дефолтные становились потолочные по всем перевыпущенным картам - кажется, обнулял и по кредитке тоже. Я отписывался в этой теме по факту обнаружения - дело было прошлым летом, но лень искать. Так что это уже не первый инцидент по данной теме из моего личного опыта.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:29

  jeetareest написав:Да мне особо и не нужна, так, может для каких-то крупных покупок, которые можно располовинить на два месяца ну или что-то подобное. Ну и хотелось бы, чтоб процентов не было особых за пользование.

Ну я в свое время пользовался кредиткой Ски Пасс, спускал все под ноль а с ЗП пополнял, чтоб не было процентов. Там конечно есть годовое РКО, но небольшое, а с учетом получаемых бонусов в виде миль оно его с лихвой перекрывало. Но это если отдыхать и путешествовать за границу. Правда за обнал комиссия 4% (20 грн минимум), но я ей пользовался в основном для оплат в магазинах, поэтому мне было норм.
Cutulu
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:44

  jeetareest написав:Да мне особо и не нужна, так, может для каких-то крупных покупок, которые можно располовинить на два месяца ну или что-то подобное. Ну и хотелось бы, чтоб процентов не было особых за пользование.

Без процентов за пользование - они все такие, главное вовремя вносить кешик, чтоб оставаться в льготном периоде. Под эту гребенку подойдет любое предложение от Аллы. Но если без платы за обслуживание, то тут нормальный варик Макс наличка или Еко-Макс, там без процентов за снятие налички, но есть еще отдельные бонусы за покупки в Еко. Смотря что интересует, а выгоду найти можно.
Distance
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:47

Distance А что, много на бонусах в Еко поднять можно ?))
jeetareest
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