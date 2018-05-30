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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5658565956605661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:49

  jeetareest написав:Distance А что, много на бонусах в Еко поднять можно ?))


500 грн без налогов.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:50

  jeetareest написав:Distance А что, много на бонусах в Еко поднять можно ?))

Не знаю, тут лучше у бывалых спросить, сам такую карту не открывал и в Еко не тарюсь. Да и цель ее ж не в этом, а в кредитном лимите. А бонусом уже идет приятное с полезным, как говорится.

Вот, говорят 500 грн)
Distance
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Повідомлень: 22
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:54

Re: Альфа-Банк

Да меня вполне устроит и то, что нету абонплаты и процентов за снятие. Еще читал, что кредитные каникулы есть, но пока не особо разобрался. Если это то, что я думаю, то вообще отличный вариант.
jeetareest
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Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:58

  x3mal написав:Что за бред.
Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.

И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.

В итоге у меня сейчас светит -9.96.
То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет.
И через сутки конец месяц.

У меня будет уже -19.96?
Или этот беспредел остановится?

Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?

Что за бред?

В моей практике и не такое случалось, поэтому правду говорят, что тут скорей ошибка клиента, а не банка. Потому что у последнего все автоматизировано и менять что-то конкретно под пользователя невозможно. Поэтому, правда, если не нужен счет, не стоит его забывать и лучше просто взять и закрыть.
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Повідомлень: 22
З нами з: 04.09.14
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