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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:49
jeetareest написав:Distance
А что, много на бонусах в Еко поднять можно ?))
500 грн без налогов.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:50
jeetareest написав:Distance
А что, много на бонусах в Еко поднять можно ?))
Не знаю, тут лучше у бывалых спросить, сам такую карту не открывал и в Еко не тарюсь. Да и цель ее ж не в этом, а в кредитном лимите. А бонусом уже идет приятное с полезным, как говорится.
Вот, говорят 500 грн)
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Distance
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:54
Да меня вполне устроит и то, что нету абонплаты и процентов за снятие. Еще читал, что кредитные каникулы есть, но пока не особо разобрался. Если это то, что я думаю, то вообще отличный вариант.
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jeetareest
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:58
x3mal написав:
Что за бред.
Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.
И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.
В итоге у меня сейчас светит -9.96.
То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет.
И через сутки конец месяц.
У меня будет уже -19.96?
Или этот беспредел остановится?
Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?
Что за бред?
В моей практике и не такое случалось, поэтому правду говорят, что тут скорей ошибка клиента, а не банка. Потому что у последнего все автоматизировано и менять что-то конкретно под пользователя невозможно. Поэтому, правда, если не нужен счет, не стоит его забывать и лучше просто взять и закрыть.
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Distance
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