x3mal написав:Что за бред. Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.
И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.
В итоге у меня сейчас светит -9.96. То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет. И через сутки конец месяц.
У меня будет уже -19.96? Или этот беспредел остановится?
Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?
Что за бред?
В моей практике и не такое случалось, поэтому правду говорят, что тут скорей ошибка клиента, а не банка. Потому что у последнего все автоматизировано и менять что-то конкретно под пользователя невозможно. Поэтому, правда, если не нужен счет, не стоит его забывать и лучше просто взять и закрыть.
x3mal написав:Что за бред. Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.
И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.
В итоге у меня сейчас светит -9.96. То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет. И через сутки конец месяц.
У меня будет уже -19.96? Или этот беспредел остановится?
Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?
Что за бред?
В моей практике и не такое случалось, поэтому правду говорят, что тут скорей ошибка клиента, а не банка. Потому что у последнего все автоматизировано и менять что-то конкретно под пользователя невозможно. Поэтому, правда, если не нужен счет, не стоит его забывать и лучше просто взять и закрыть.
Вообще во многих банках, если есть задолженность по РКО либо другая несанкц задолженность, но нет движений по счету, то в таком случае на след месяц новый долг не начисляется, а висит текущий. Смею предположить, что и у Аллы такая же ситуация. А вообще правильно говорят, не нужен счет - закрывайте. Потому что банк начислил проценты, согласно своим обязательствам, а в противоположном случае уже можно было бы предьявить за их невыполнение.
Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити? А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок Де правда?
Nagaduiemo: PUSH-povidomlennia pro tranzaktsii Vy mozhete otrymuvaty bezkoshtovno u dodatku Alfa-Mobail Ukraina! Zavantazhte https://alfabank.ua/mb abo prosto uvimknit povidomlennia PUSH po svoii karttsi. Posluha Alfa-chek SMS za kartkoiu **** bude platnoiu, z 29.05.2018 pochne spysuvatysia plata za posluhu vidpovidno do taryfu
Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны. Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00
радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл. Идти в ОЗПП? Так лень за такую сумму. Хоть РКО не насчитали в этом месяце и на том спасибо...
Тихон написав:clientageПусть панты самого клиентоориентированного банка себе сначала состригут. Мелочь тырить по карманам клиентов начали. Да пусть подавятся,жулье. На горячку к живому человеку не пробиться,все перехватывает робот. С отделения пробился на разговор в живую.Сняли 2 гривны за соединение Манагер начала что-то блеять типа так прописано в тарифах и услугах банка,мониторьте сайт с утра до вечера. Да нифиг вы такие нужны.В Дельте сама Попова решала вопросы рядовых клиентов. Угробили банк.Еще лет пять назад такого даже в мыслях про Альфу не было.
Здесь еще какие то концы можно найти, хоть и откровенными анти-клиентскими акциями занимаются, сшибая копейку. Но хоть в пределах каких то рамок. Может Вам просто не повезло. Мне вот разговор про жулье и мошенников напомнило ПУМБ, который без действительно каких либо причин на третье году жизни бесплатной депозитной карты с существующими депо, перевел ее в разряд допки и снял комис, еще и ответ офиц. прислал с тупым отмазом. Так что тут еще фиалки. Хотя депозиты уже можно выносит окончательно.
Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити? А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок Де правда?
Пополняется нормально. Только реквизиты совсем другие, как при прямом пополнении. Для теста отправлял Сэп одновременно на карточный и Сбер, на Сбер зачислялись на 15-30 мин позже. При наличии мгновенно го пополнения Сбера с карты , надобность прямого пополнения отпала. Да и ставка уже - не ахти.