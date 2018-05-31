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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5659566056615662>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:50

  jeetareest написав:Distance А что, много на бонусах в Еко поднять можно ?))

Не знаю, тут лучше у бывалых спросить, сам такую карту не открывал и в Еко не тарюсь. Да и цель ее ж не в этом, а в кредитном лимите. А бонусом уже идет приятное с полезным, как говорится.

Вот, говорят 500 грн)
Distance
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:54

Re: Альфа-Банк

Да меня вполне устроит и то, что нету абонплаты и процентов за снятие. Еще читал, что кредитные каникулы есть, но пока не особо разобрался. Если это то, что я думаю, то вообще отличный вариант.
jeetareest
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:58

  x3mal написав:Что за бред.
Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.

И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.

В итоге у меня сейчас светит -9.96.
То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет.
И через сутки конец месяц.

У меня будет уже -19.96?
Или этот беспредел остановится?

Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?

Что за бред?

В моей практике и не такое случалось, поэтому правду говорят, что тут скорей ошибка клиента, а не банка. Потому что у последнего все автоматизировано и менять что-то конкретно под пользователя невозможно. Поэтому, правда, если не нужен счет, не стоит его забывать и лучше просто взять и закрыть.
Distance
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:31

  Distance написав:
  x3mal написав:Что за бред.
Я еще в марте обнулил свой счет и забыл о нем. Там 10грн снимается за обслуживание в случае ненулевого остатка.

И что произошло. Сейчас решил зайти в банкинг. Оказывается мне начислили проценты в размере 4 копеек, и потом сняли 10грн за это обслуживание.

В итоге у меня сейчас светит -9.96.
То есть даже не обнуляют, а загоняют в минус счет.
И через сутки конец месяц.

У меня будет уже -19.96?
Или этот беспредел остановится?

Мне нужно тратить свое время, деньги на проезд, чтобы ехать в другой район города, стоять в очереди и как-то закрыть этот счет вовсе?

Что за бред?

В моей практике и не такое случалось, поэтому правду говорят, что тут скорей ошибка клиента, а не банка. Потому что у последнего все автоматизировано и менять что-то конкретно под пользователя невозможно. Поэтому, правда, если не нужен счет, не стоит его забывать и лучше просто взять и закрыть.

Вообще во многих банках, если есть задолженность по РКО либо другая несанкц задолженность, но нет движений по счету, то в таком случае на след месяц новый долг не начисляется, а висит текущий. Смею предположить, что и у Аллы такая же ситуация. А вообще правильно говорят, не нужен счет - закрывайте. Потому что банк начислил проценты, согласно своим обязательствам, а в противоположном случае уже можно было бы предьявить за их невыполнение.
Cutulu
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:13

Что за атака ботов на ветке???
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:59

Distance я бы не сказал что он вообще мне не нужен. просто с тех пор не пользовался, и пока ближайшее время не предвидится необходимость, но потом в любой момент может потребоваться.
x3mal
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:14

Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити?
А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок
Де правда?
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:36

Альфа чек

Приходит значит такое смс:

Nagaduiemo: PUSH-povidomlennia pro tranzaktsii Vy mozhete otrymuvaty bezkoshtovno u dodatku Alfa-Mobail Ukraina! Zavantazhte https://alfabank.ua/mb abo prosto uvimknit povidomlennia PUSH po svoii karttsi. Posluha Alfa-chek SMS za kartkoiu **** bude platnoiu, z 29.05.2018 pochne spysuvatysia plata za posluhu vidpovidno do taryfu


Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны.
Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00

радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл.
Идти в ОЗПП? Так лень за такую сумму.
Хоть РКО не насчитали в этом месяце и на том спасибо...
andndp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:45

  Тихон написав:clientageПусть панты самого клиентоориентированного банка себе сначала состригут.
Мелочь тырить по карманам клиентов начали.
Да пусть подавятся,жулье.
На горячку к живому человеку не пробиться,все перехватывает робот.
С отделения пробился на разговор в живую.Сняли 2 гривны за соединение :mrgreen:
Манагер начала что-то блеять типа так прописано в тарифах и услугах банка,мониторьте сайт с утра до вечера.
Да нифиг вы такие нужны.В Дельте сама Попова решала вопросы рядовых клиентов.
Угробили банк.Еще лет пять назад такого даже в мыслях про Альфу не было.

Здесь еще какие то концы можно найти, хоть и откровенными анти-клиентскими акциями занимаются, сшибая копейку. Но хоть в пределах каких то рамок. Может Вам просто не повезло. Мне вот разговор про жулье и мошенников напомнило ПУМБ, который без действительно каких либо причин на третье году жизни бесплатной депозитной карты с существующими депо, перевел ее в разряд допки и снял комис, еще и ответ офиц. прислал с тупым отмазом. :mrgreen:
Так что тут еще фиалки. Хотя депозиты уже можно выносит окончательно.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:56

Re: Альфа-Банк

Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити?
А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок
Де правда?
Пополняется нормально. Только реквизиты совсем другие, как при прямом пополнении. Для теста отправлял Сэп одновременно на карточный и Сбер, на Сбер зачислялись на 15-30 мин позже. При наличии мгновенно го пополнения Сбера с карты , надобность прямого пополнения отпала. Да и ставка уже - не ахти.
lel
 
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