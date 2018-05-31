Nagaduiemo: PUSH-povidomlennia pro tranzaktsii Vy mozhete otrymuvaty bezkoshtovno u dodatku Alfa-Mobail Ukraina! Zavantazhte https://alfabank.ua/mb abo prosto uvimknit povidomlennia PUSH po svoii karttsi. Posluha Alfa-chek SMS za kartkoiu **** bude platnoiu, z 29.05.2018 pochne spysuvatysia plata za posluhu vidpovidno do taryfu
Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны. Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00
радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл. Идти в ОЗПП? Так лень за такую сумму. Хоть РКО не насчитали в этом месяце и на том спасибо...
А это сделали
prosto uvimknit povidomlennia PUSH po svoii karttsi
То abo конечно может и запутать. Или так и хотели?
Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити? А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок Де правда?
Пополняется нормально. Только реквизиты совсем другие, как при прямом пополнении. Для теста отправлял Сэп одновременно на карточный и Сбер, на Сбер зачислялись на 15-30 мин позже. При наличии мгновенно го пополнения Сбера с карты , надобность прямого пополнения отпала. Да и ставка уже - не ахти.
Ток нуна помнить, шо лимит на Алкин р2р = 149999 на все карты, в т.ч. и кредитные, т.е. на весь экк (ИНН). Поэтому если (ну вдруХ ) кому-то нужно разместиться на депо по б/н, то лучше таки СЭПом закинуть на Сбер (прям на 2620) Ну и часто ж хочется одной операцией закинуть лишки у мошну, у тут сиди-отслеживай сначала СЭП на карту, а потом внутрибанк на Сбер... да в тяпницу
Aps написав:Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны. Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00
радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл.
Аналогично. Активировал пуш по активной карте (без имени), есть еще одна неактивированная карта по этому же счету (с именем), по которой пришло смс о списании 15 грн с 29.05. Списало. Причем в чате уверяли, что смс ошибочно пришло и на неактивную карту не будет начислены 15 грн.
Сейчас в чате пообещали разобраться с "ошибкой".
Мелочи, которые напрягают в этом банке. Вопрос не в 15 грн., а в подходе.