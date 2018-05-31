RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5659566056615662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:03

  andndp написав:Приходит значит такое смс:

Nagaduiemo: PUSH-povidomlennia pro tranzaktsii Vy mozhete otrymuvaty bezkoshtovno u dodatku Alfa-Mobail Ukraina! Zavantazhte https://alfabank.ua/mb abo prosto uvimknit povidomlennia PUSH po svoii karttsi. Posluha Alfa-chek SMS za kartkoiu **** bude platnoiu, z 29.05.2018 pochne spysuvatysia plata za posluhu vidpovidno do taryfu


Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны.
Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00

радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл.
Идти в ОЗПП? Так лень за такую сумму.
Хоть РКО не насчитали в этом месяце и на том спасибо...


А это сделали :?:
prosto uvimknit povidomlennia PUSH po svoii karttsi


То abo конечно может и запутать. Или так и хотели? :?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:06

  lel написав:
Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити?
А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок
Де правда?
Пополняется нормально. Только реквизиты совсем другие, как при прямом пополнении. Для теста отправлял Сэп одновременно на карточный и Сбер, на Сбер зачислялись на 15-30 мин позже. При наличии мгновенно го пополнения Сбера с карты , надобность прямого пополнения отпала. Да и ставка уже - не ахти.

Ток нуна помнить, шо лимит на Алкин р2р = 149999 на все карты, в т.ч. и кредитные, т.е. на весь экк (ИНН). Поэтому если (ну вдруХ :wink: ) кому-то нужно разместиться на депо по б/н, то лучше таки СЭПом закинуть на Сбер (прям на 2620) :idea:
Ну и часто ж хочется одной операцией закинуть лишки у мошну, у тут сиди-отслеживай сначала СЭП на карту, а потом внутрибанк на Сбер... да в тяпницу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24463
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2743 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:20

  clientage написав:Ток нуна помнить, шо лимит на Алкин р2р = 149999 на все карты, в т.ч. и кредитные, т.е. на весь экк (ИНН).

Месячный? Или сразу расследование начнут?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6141
З нами з: 03.11.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:32

  ruvex написав:
  clientage написав:Ток нуна помнить, шо лимит на Алкин р2р = 149999 на все карты, в т.ч. и кредитные, т.е. на весь экк (ИНН).

Месячный? Или сразу расследование начнут?

Я ещё не проверял, но выписки/бумажки по контрагентам уже собираю. Дурные времена ну никак не пройдут :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24463
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2743 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:35

  WachtAmRhein написав:Что за атака ботов на ветке???

Вован-горшочник залюбил пани Аллу))
Кабы не до смерти...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 03.12.14
Подякував: 140 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:41

  clientage написав:
  ruvex написав:
  clientage написав:Ток нуна помнить, шо лимит на Алкин р2р = 149999 на все карты, в т.ч. и кредитные, т.е. на весь экк (ИНН).

Месячный? Или сразу расследование начнут?

Я ещё не проверял, но выписки/бумажки по контрагентам уже собираю. Дурные времена ну никак не пройдут :mrgreen: :mrgreen:

Дурное дело не хитрое...
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6141
З нами з: 03.11.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:43

  Aps написав:
  WachtAmRhein написав:Странно вы как-то деньги между счетами распределяете... Я на комфорте держу максимум 8 грн для 8 операций в месяц. И пох какие там лимиты на покупки.



Тож Комфорт ФГВФО.
Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.

тоже держал,но вероломно Алла разлюбила Моню
viewtopic.php?p=4375029#p4375029
и офпредка подозрительно молчек 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 03.12.14
Подякував: 140 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:52

медицинское страхование от альфа-банка

поступило предложение(смс) оформить мед.страховку в отделении альфа-банка
приходилось ли кому-то сталкиваться с этим и какие отзывы?
спасибо
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 18.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:53

  Aps написав:Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны.
Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00

радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл.

Аналогично. Активировал пуш по активной карте (без имени), есть еще одна неактивированная карта по этому же счету (с именем), по которой пришло смс о списании 15 грн с 29.05. Списало.
Причем в чате уверяли, что смс ошибочно пришло и на неактивную карту не будет начислены 15 грн.

Сейчас в чате пообещали разобраться с "ошибкой".

Мелочи, которые напрягают в этом банке. Вопрос не в 15 грн., а в подходе.
Son of Sun
 
Повідомлень: 180
З нами з: 25.04.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5659566056615662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, Слушатель, Google Feedfetcher, Son of Sun, vollena71, wig, Квесторе_поверніться, Фантом і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1294, 1295, 1296
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12953 2505164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 15:10
greenozon
А-Банк 1 ... 1000, 1001, 1002
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10014 1449052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 15:04
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3086, 3087, 3088
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30879 3812507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 15:00
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.