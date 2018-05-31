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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:29
greenozon написав:
теж таке отримав
цікаво дізнатись деталі -
- скільки коштує
- що старухує
- які виплати
Если это страховка от Альфа-Страхования, то нужно быть внимательным. Раньше заказывал у них, но в последний раз насчитало одну сумму, а с карточки попыталось снять больше.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:30
Мизантрóп написав: Aps написав:
Тож Комфорт ФГВФО.
Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.
тоже держал,но вероломно Алла разлюбила Моню
и офпредка подозрительно молчек
А отключить свв через ГЛ и проверить не пробовали?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:46
Haza написав:
Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити?
А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок
Де правда?
вам сказали полную чушь - пополняется аж бегом как сэпом (гривневый) так и валютные свифтом. нашли у кого спрашивать - у кур в отделении, которые в глаза тот сбер не видели - может открывали они его 100 раз, но сами лично никогда не пользовались. а в методичке ответа нет.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:47
Кэшбэка сегодня не было?
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Chicheva
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:10
Мизантрóп написав: Aps написав:
Тож Комфорт ФГВФО.
Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.
тоже держал,но вероломно Алла разлюбила Моню viewtopic.php?p=4375029#p4375029
и офпредка подозрительно молчек
Вчера у меня всё сработало без единой заминки. Может отпилили баг, если это был он
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:12
lel написав:
Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити?
А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок
Де правда?
Пополняется нормально. Только реквизиты совсем другие, как при прямом пополнении. Для теста отправлял Сэп одновременно на карточный и Сбер, на Сбер зачислялись на 15-30 мин позже. При наличии мгновенно го пополнения Сбера с карты , надобность прямого пополнения отпала. Да и ставка уже - не ахти.
А что со ставкой, порезали? Давно ли и на сколько?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:15
Chicheva написав:
Кэшбэка сегодня не было?
Пока не видно
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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П'ят 01 чер, 2018 16:03
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