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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5661566256635664>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:29

  greenozon написав:теж таке отримав
цікаво дізнатись деталі -
- скільки коштує
- що старухує
- які виплати

Если это страховка от Альфа-Страхования, то нужно быть внимательным. Раньше заказывал у них, но в последний раз насчитало одну сумму, а с карточки попыталось снять больше.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:30

Re: Альфа-Банк

Мизантрóп написав:
  Aps написав:
Тож Комфорт ФГВФО.
Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.

тоже держал,но вероломно Алла разлюбила Моню

и офпредка подозрительно молчек 8)


А отключить свв через ГЛ и проверить не пробовали?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:46

  Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити?
А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок
Де правда?


вам сказали полную чушь - пополняется аж бегом как сэпом (гривневый) так и валютные свифтом. нашли у кого спрашивать - у кур в отделении, которые в глаза тот сбер не видели - может открывали они его 100 раз, но сами лично никогда не пользовались. а в методичке ответа нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:47

Re: Альфа-Банк

Кэшбэка сегодня не было?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:10

  Мизантрóп написав:
  Aps написав: Тож Комфорт ФГВФО.
Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.

тоже держал,но вероломно Алла разлюбила Моню
viewtopic.php?p=4375029#p4375029
и офпредка подозрительно молчек 8)
Вчера у меня всё сработало без единой заминки. Может отпилили баг, если это был он
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:12

  lel написав:
Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити?
А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок
Де правда?
Пополняется нормально. Только реквизиты совсем другие, как при прямом пополнении. Для теста отправлял Сэп одновременно на карточный и Сбер, на Сбер зачислялись на 15-30 мин позже. При наличии мгновенно го пополнения Сбера с карты , надобность прямого пополнения отпала. Да и ставка уже - не ахти.
А что со ставкой, порезали? Давно ли и на сколько?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:15

  Chicheva написав:Кэшбэка сегодня не было?
Пока не видно
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:43

Re: Альфа-Банк

pharus написав:
  lel написав:
Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити?
А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок
А что со ставкой, порезали? Давно ли и на сколько?


Сейчас 10%, будет 9. Не могу найти с какого числа. Была новость на форуме с ссылкой.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:52

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Сейчас 10%, будет 9

не будет, а стало 9% (с 05 мая) у тех кого сумма менее 250к на счетах :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:53

  andndp написав:Приходит значит такое смс:

Nagaduiemo: PUSH-povidomlennia pro tranzaktsii Vy mozhete otrymuvaty bezkoshtovno u dodatku Alfa-Mobail Ukraina! Zavantazhte https://alfabank.ua/mb abo prosto uvimknit povidomlennia PUSH po svoii karttsi. Posluha Alfa-chek SMS za kartkoiu **** bude platnoiu, z 29.05.2018 pochne spysuvatysia plata za posluhu vidpovidno do taryfu


Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны.
Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00

радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл.
Идти в ОЗПП? Так лень за такую сумму.
Хоть РКО не насчитали в этом месяце и на том спасибо...

andndp, добрый вечер. Для получения бесплатных Пуш-сообщений после установки Альфа-Мобайл нужно переключить по карте канал получения СМС сообщений на Пуш.
Alfa_Bank
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