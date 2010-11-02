Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити? А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок Де правда?
вам сказали полную чушь - пополняется аж бегом как сэпом (гривневый) так и валютные свифтом. нашли у кого спрашивать - у кур в отделении, которые в глаза тот сбер не видели - может открывали они его 100 раз, но сами лично никогда не пользовались. а в методичке ответа нет.
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Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити? А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок Де правда?
Пополняется нормально. Только реквизиты совсем другие, как при прямом пополнении. Для теста отправлял Сэп одновременно на карточный и Сбер, на Сбер зачислялись на 15-30 мин позже. При наличии мгновенно го пополнения Сбера с карты , надобность прямого пополнения отпала. Да и ставка уже - не ахти.
А что со ставкой, порезали? Давно ли и на сколько?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Haza написав:Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити? А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок А что со ставкой, порезали? Давно ли и на сколько?
Сейчас 10%, будет 9. Не могу найти с какого числа. Была новость на форуме с ссылкой.
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Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны. Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00
радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл. Идти в ОЗПП? Так лень за такую сумму. Хоть РКО не насчитали в этом месяце и на том спасибо...
andndp, добрый вечер. Для получения бесплатных Пуш-сообщений после установки Альфа-Мобайл нужно переключить по карте канал получения СМС сообщений на Пуш.