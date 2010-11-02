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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:28
Lost написав: lel написав:
Сейчас 10%, будет 9
не будет, а стало 9% (с 05 мая) у тех кого сумма менее 250к на счетах
А в МАБе, приложении, файле с ставками - по прежнему светит10%. Забыли поменять??? Или подразумевают - от 250т? Мелочно...
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lel
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:29
pharus написав: Мизантрóп написав: Aps написав:
Тож Комфорт ФГВФО.
Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.
тоже держал,но вероломно Алла разлюбила Моню viewtopic.php?p=4375029#p4375029
и офпредка подозрительно молчек
Вчера у меня всё сработало без единой заминки. Может отпилили баг, если это был он
а шо у Вас тоже сбоило? Вечером придет телефонистка буду тестить...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:33
lel написав:
А в МАБе, приложении, файле с ставками - по прежнему светит10%. Забыли поменять??? Или подразумевают - от 250т? Мелочно...
Так мы ж давно открывали, ставка 10% продолжает действовать. Или нет?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:43
Lost написав: lel написав:
Сейчас 10%, будет 9
не будет, а стало 9% (с 05 мая) у тех кого сумма менее 250к на счетах
А веб-версия МАБа до сих пор светит 10%
надо перепроверить проценты за май
ЗЫ: кешбек по Максимуму зашел наконец-то
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:47
Мизантрóп написав: pharus написав:
Вчера у меня всё сработало без единой заминки. Может отпилили баг, если это был он
а шо у Вас тоже сбоило? Вечером придет телефонистка буду тестить...
Нет, был вообще первый блин, и, как ни странно, всё пучком прошло
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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