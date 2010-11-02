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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5661566256635664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:28

Re: Альфа-Банк

Lost написав:
  lel написав:Сейчас 10%, будет 9

не будет, а стало 9% (с 05 мая) у тех кого сумма менее 250к на счетах :(
А в МАБе, приложении, файле с ставками - по прежнему светит10%. Забыли поменять??? Или подразумевают - от 250т? Мелочно...
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:29

  pharus написав:
  Мизантрóп написав:
  Aps написав: Тож Комфорт ФГВФО.
Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.

тоже держал,но вероломно Алла разлюбила Моню
viewtopic.php?p=4375029#p4375029
и офпредка подозрительно молчек 8)
Вчера у меня всё сработало без единой заминки. Может отпилили баг, если это был он

а шо у Вас тоже сбоило? Вечером придет телефонистка буду тестить...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:33

Re: Альфа-Банк

  lel написав:А в МАБе, приложении, файле с ставками - по прежнему светит10%. Забыли поменять??? Или подразумевают - от 250т? Мелочно...

Так мы ж давно открывали, ставка 10% продолжает действовать. Или нет?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:43

  Lost написав:
  lel написав:Сейчас 10%, будет 9

не будет, а стало 9% (с 05 мая) у тех кого сумма менее 250к на счетах :(
А веб-версия МАБа до сих пор светит 10% :roll: надо перепроверить проценты за май

ЗЫ: кешбек по Максимуму зашел наконец-то
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:47

  Мизантрóп написав:
  pharus написав:
  Мизантрóп написав:тоже держал,но вероломно Алла разлюбила Моню
viewtopic.php?p=4375029#p4375029
и офпредка подозрительно молчек 8)
Вчера у меня всё сработало без единой заминки. Может отпилили баг, если это был он

а шо у Вас тоже сбоило? Вечером придет телефонистка буду тестить...
Нет, был вообще первый блин, и, как ни странно, всё пучком прошло :D
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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