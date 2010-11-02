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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:28
Lost написав: lel написав:
Сейчас 10%, будет 9
не будет, а стало 9% (с 05 мая) у тех кого сумма менее 250к на счетах
А в МАБе, приложении, файле с ставками - по прежнему светит10%. Забыли поменять??? Или подразумевают - от 250т? Мелочно...
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lel
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:29
pharus написав: Мизантрóп написав: Aps написав:
Тож Комфорт ФГВФО.
Тут можно держать тысченку на всяк случай.
Но 20 то наверное перебор. Есть же Сбер если так охота в Альфе хранить.
тоже держал,но вероломно Алла разлюбила Моню viewtopic.php?p=4375029#p4375029
и офпредка подозрительно молчек
Вчера у меня всё сработало без единой заминки. Может отпилили баг, если это был он
а шо у Вас тоже сбоило? Вечером придет телефонистка буду тестить...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:33
lel написав:
А в МАБе, приложении, файле с ставками - по прежнему светит10%. Забыли поменять??? Или подразумевают - от 250т? Мелочно...
Так мы ж давно открывали, ставка 10% продолжает действовать. Или нет?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:43
Lost написав: lel написав:
Сейчас 10%, будет 9
не будет, а стало 9% (с 05 мая) у тех кого сумма менее 250к на счетах
А веб-версия МАБа до сих пор светит 10%
надо перепроверить проценты за май
ЗЫ: кешбек по Максимуму зашел наконец-то
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:47
Мизантрóп написав: pharus написав:
Вчера у меня всё сработало без единой заминки. Может отпилили баг, если это был он
а шо у Вас тоже сбоило? Вечером придет телефонистка буду тестить...
Нет, был вообще первый блин, и, как ни странно, всё пучком прошло
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:23
wig написав: lel написав:
А в МАБе, приложении, файле с ставками - по прежнему светит10%. Забыли поменять??? Или подразумевают - от 250т? Мелочно...
Так мы ж давно открывали, ставка 10% продолжает действовать. Или нет?
У тех, хто открыл депо ДО вступления изменений есть +1мес на... попрощаться с текущей ставкой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:21
clientage написав:
У тех, хто открыл депо ДО вступления изменений есть +1мес на... попрощаться с текущей ставкой
Т.е если в МАБе 10%, то и взаправду 10%. Так?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:22
wig написав: clientage написав:
У тех, хто открыл депо ДО вступления изменений есть +1мес на... попрощаться с текущей ставкой
Т.е если в МАБе 10%, то и взаправду 10%. Так?
Надеюсь, шо так
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:28
IMPRINTER написав: Haza написав:
Хтось поповнює Ощадний СЕПом напряму? Проблем не виникало? Так офіційно можна робити?
А то мені у відділені почали мізки промивати, що Ощадний напряму не можна поповнювати із-за внутрішніх інструкцій. Поповнювати ЛИШЕ через власний картковий рахунок
Де правда?
вам сказали полную чушь - пополняется аж бегом как сэпом (гривневый) так и валютные свифтом. нашли у кого спрашивать - у кур в отделении, которые в глаза тот сбер не видели - может открывали они его 100 раз, но сами лично никогда не пользовались. а в методичке ответа нет.
Я не питав у відділенні нікого. Я так років з 5 пересилаю кошти. При останньому візиті, під час зняття готівки, до себе покликав нач. відділення з повідомленням про те, що напряму на Ощадний слати кошти не потрібно. В противному разі кошти будуть повернуті назад. Аргумент один - це пов'язано з внутрішніми розпорядженням.
От і мені стало цікаво - що це було?
Може хочуть загнати під фін.мон. банку? Він моніторить лише карткові рахунки чи + поточні?
Востаннє редагувалось Haza
в П'ят 01 чер, 2018 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:34
Занятно. Не даёт перевести деньги с мони на альфу. Сразу идёт возврат, а альфовское приложение выдаёт "картка заблокована". На горячке - полный мороз. Говорят "попробуйте через другой сервис пополнить". По-поводу причин и сроков восстановления говорят "мы не можем этого сообщить". Блин, так нафиг вы там сидите? К тому же, я ж не С альфы отправляю, а НА. Что им не нравится-то? Вообще умом тронулись походу.
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