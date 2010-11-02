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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:39
Shustoff написав:
Занятно. Не даёт перевести деньги с мони на альфу. Сразу идёт возврат, а альфовское приложение выдаёт "картка заблокована". На горячке - полный мороз. Говорят "попробуйте через другой сервис пополнить". По-поводу причин и сроков восстановления говорят "мы не можем этого сообщить". Блин, так нафиг вы там сидите? К тому же, я ж не С альфы отправляю, а НА. Что им не нравится-то? Вообще умом тронулись походу.
Вы чем отправляете, мониным приложением или альфовским?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:41
mihasik
Мониным. С мони на альфу
Т.е. они даже входящие платежи не принимают
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Shustoff
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:52
Haza написав:
От і мені стало цікаво - що це було?
Може хочуть загнати під фін.мон. банку? Він моніторить лише карткові рахунки чи + поточні?
это была неквалифицированная тупая кура-начальница
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:55
Shustoff написав:mihasik
Мониным. С мони на альфу
Т.е. они даже входящие платежи не принимают
А если с альфы попробовать мониной картой?
Какие ещё варианты, сэп?
Тоже, скоро, предстоит такой переброс.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04
mihasik написав: Shustoff написав:mihasik
Мониным. С мони на альфу
Т.е. они даже входящие платежи не принимают
А если с альфы попробовать мониной картой?
Какие ещё варианты, сэп?
Тоже, скоро, предстоит такой переброс.
Всмысле? Через p2p Альфы что-ли? Так комиссию ж сожрёт. Или нет?
СЭП-то должен работать, но просто фигли я должен бета-тестером работать, когда тутошний саппорт не в состоянии даже объяснить в чём проблема? И ладно бы на выход не давали, это я могу понять. Но на вход-то почему? В чём логика?
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Shustoff
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:56
Shustoff
Оборотные теперь на Моне,шо с кред лим=0.Выведено СЭПой. Вечером пополнил погорельца на сумму одного шаблонного в МАБе за 0%.
У меня обратное
Shustoff написав:
И ладно бы на выход не давали, это я могу понять.
так и не понял.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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