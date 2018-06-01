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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:39

  Shustoff написав:Занятно. Не даёт перевести деньги с мони на альфу. Сразу идёт возврат, а альфовское приложение выдаёт "картка заблокована". На горячке - полный мороз. Говорят "попробуйте через другой сервис пополнить". По-поводу причин и сроков восстановления говорят "мы не можем этого сообщить". Блин, так нафиг вы там сидите? К тому же, я ж не С альфы отправляю, а НА. Что им не нравится-то? Вообще умом тронулись походу.

Вы чем отправляете, мониным приложением или альфовским?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:41

mihasik
Мониным. С мони на альфу

Т.е. они даже входящие платежи не принимают
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:52

  Haza написав:От і мені стало цікаво - що це було?
Може хочуть загнати під фін.мон. банку? Він моніторить лише карткові рахунки чи + поточні?


это была неквалифицированная тупая кура-начальница
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:55

  Shustoff написав:mihasik
Мониным. С мони на альфу

Т.е. они даже входящие платежи не принимают

А если с альфы попробовать мониной картой?
Какие ещё варианты, сэп?
Тоже, скоро, предстоит такой переброс.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04

  mihasik написав:
  Shustoff написав:mihasik
Мониным. С мони на альфу

Т.е. они даже входящие платежи не принимают

А если с альфы попробовать мониной картой?
Какие ещё варианты, сэп?
Тоже, скоро, предстоит такой переброс.

Всмысле? Через p2p Альфы что-ли? Так комиссию ж сожрёт. Или нет?
СЭП-то должен работать, но просто фигли я должен бета-тестером работать, когда тутошний саппорт не в состоянии даже объяснить в чём проблема? И ладно бы на выход не давали, это я могу понять. Но на вход-то почему? В чём логика?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:56

ShustoffОборотные теперь на Моне,шо с кред лим=0.Выведено СЭПой. Вечером пополнил погорельца на сумму одного шаблонного в МАБе за 0%.
У меня обратное
  Shustoff написав:И ладно бы на выход не давали, это я могу понять.
так и не понял.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 01:25

  Haza написав:Може хочуть загнати під фін.мон. банку? Він моніторить лише карткові рахунки чи + поточні?

финмон проверяет все счета, в этом то и смысл его работы
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 01:27

  Shustoff написав:Всмысле? Через p2p Альфы что-ли? Так комиссию ж сожрёт. Или нет?

алкин п2п пополняет свои кредитные и пакетные карты без комиссии
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:06

вводиться комісія за неактивний поточний рахунок. 50 грн / 5уо
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casper12
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:21

  casper12 написав:вводиться комісія за неактивний поточний рахунок. 50 грн / 5уо
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... t-2pdf.pdf

а я предупреждал, что банк г***о
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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