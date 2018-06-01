Shustoff написав:Занятно. Не даёт перевести деньги с мони на альфу. Сразу идёт возврат, а альфовское приложение выдаёт "картка заблокована". На горячке - полный мороз. Говорят "попробуйте через другой сервис пополнить". По-поводу причин и сроков восстановления говорят "мы не можем этого сообщить". Блин, так нафиг вы там сидите? К тому же, я ж не С альфы отправляю, а НА. Что им не нравится-то? Вообще умом тронулись походу.
Вы чем отправляете, мониным приложением или альфовским?
А если с альфы попробовать мониной картой? Какие ещё варианты, сэп? Тоже, скоро, предстоит такой переброс.
Всмысле? Через p2p Альфы что-ли? Так комиссию ж сожрёт. Или нет? СЭП-то должен работать, но просто фигли я должен бета-тестером работать, когда тутошний саппорт не в состоянии даже объяснить в чём проблема? И ладно бы на выход не давали, это я могу понять. Но на вход-то почему? В чём логика?
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