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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5664566556665667>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:55

  buratinyo написав:
  casper12 написав:

а я предупреждал, что банк г***о

Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:57

  casper12 написав:вводиться комісія за неактивний поточний рахунок. 50 грн / 5уо
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... t-2pdf.pdf

Он стал не нужен уже в январе после введения комисса с депозита. Просто добивают те, что ещё не закрыли.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:58

Re: Альфа-Банк

Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:04

  Viktor написав:Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?

Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:18

  clientage написав:
  Viktor написав:Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?

Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ :wink:


Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:23

  Viktor написав:
  clientage написав:
  Viktor написав:Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?

Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ :wink:


Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?

РКО можно не платить, погасив ВСЮ текущую задолженность (кроме Рассрочек и блокировок) по дату РД включительно. Причем ОфПред рекомендует делать это хотя бы за 1день, т.к. проводки в РД не регламентированы :(
Реально ж узнать эту задолженность можно самостоятельным расчетом (ведением трат в ДомБух или экселе, например) или понадеяться на индикатор задолженности в МАБе, который актуализируется за день до РД и в сам РД, кроме случаев, когда РД выпадает на выходные :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:25

  Viktor написав:Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?

Да, погасив задолженность до наступления этого самого списания платы за РКО. Но при этом реальный льготный период будет месяц.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:30

Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ :wink:[/quote]

Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?[/quote]
РКО можно не платить, погасив ВСЮ текущую задолженность (кроме Рассрочек и блокировок) по дату РД включительно. Причем ОфПред рекомендует делать это хотя бы за 1день, т.к. проводки в РД не регламентированы :(
Реально ж узнать эту задолженность можно самостоятельным расчетом (ведением трат в ДомБух или экселе, например) или понадеяться на индикатор задолженности в МАБе, который актуализируется за день до РД и в сам РД, кроме случаев, когда РД выпадает на выходные :wink:[/quote]

Другими словами, имеем реальный грейс "до 30 дней". В принципе, подходит. Есть же еще Моно с Приватом. Альфу больше для беспроцентных рассрочек хочу оформить.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:31

  GrafBV написав:
  Viktor написав:Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?

Да, погасив задолженность до наступления этого самого списания платы за РКО. Но при этом реальный льготный период будет месяц.


Спасибо, разобрался. Это не критично.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:36

отличие еко от простого максимума также в бесплатном снятии кредитных средств, в простом комиссия 4 %
Bosstone
 
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