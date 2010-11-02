Додано: Суб 02 чер, 2018 15:30

Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ[/quote]Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?[/quote]РКО можно не платить, погасив ВСЮ текущую задолженность (кроме Рассрочек и блокировок) по дату РД включительно. Причем ОфПред рекомендует делать это хотя бы за 1день, т.к. проводки в РД не регламентированыРеально ж узнать эту задолженность можно самостоятельным расчетом (ведением трат в ДомБух или экселе, например) или понадеяться на индикатор задолженности в МАБе, который актуализируется за день до РД и в сам РД, кроме случаев, когда РД выпадает на выходные[/quote]Другими словами, имеем реальный грейс "до 30 дней". В принципе, подходит. Есть же еще Моно с Приватом. Альфу больше для беспроцентных рассрочек хочу оформить.