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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Дядя Дима
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Додано: Суб 02 чер, 2018 14:57
Он стал не нужен уже в январе после введения комисса с депозита. Просто добивают те, что ещё не закрыли.
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curiousobro
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Додано: Суб 02 чер, 2018 14:58
Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?
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Viktor
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:04
Viktor написав:
Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?
Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:18
clientage написав: Viktor написав:
Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?
Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ
Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?
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Viktor
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:23
Viktor написав: clientage написав: Viktor написав:
Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?
Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ
Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?
РКО можно не платить, погасив ВСЮ текущую задолженность (кроме Рассрочек и блокировок) по дату РД включительно. Причем ОфПред рекомендует делать это хотя бы за 1день, т.к. проводки в РД не регламентированы
Реально ж узнать эту задолженность можно самостоятельным расчетом (ведением трат в ДомБух или экселе, например) или понадеяться на индикатор задолженности в МАБе, который актуализируется за день до РД и в сам РД, кроме случаев, когда РД выпадает на выходные
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:25
Viktor написав:
Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?
Да, погасив задолженность до наступления этого самого списания платы за РКО. Но при этом реальный льготный период будет месяц.
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GrafBV
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:30
Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ
[/quote]
Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?[/quote]
РКО можно не платить, погасив ВСЮ текущую задолженность (кроме Рассрочек и блокировок) по дату РД включительно. Причем ОфПред рекомендует делать это хотя бы за 1день, т.к. проводки в РД не регламентированы
Реально ж узнать эту задолженность можно самостоятельным расчетом (ведением трат в ДомБух или экселе, например) или понадеяться на индикатор задолженности в МАБе, который актуализируется за день до РД и в сам РД, кроме случаев, когда РД выпадает на выходные
[/quote]
Другими словами, имеем реальный грейс "до 30 дней". В принципе, подходит. Есть же еще Моно с Приватом. Альфу больше для беспроцентных рассрочек хочу оформить.
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Viktor
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:31
GrafBV написав: Viktor написав:
Спасибо. Но эти 60 грн можно и не платить, выполнив какие-то условия?
Да, погасив задолженность до наступления этого самого списания платы за РКО. Но при этом реальный льготный период будет месяц.
Спасибо, разобрался. Это не критично.
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Viktor
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:36
отличие еко от простого максимума также в бесплатном снятии кредитных средств, в простом комиссия 4 %
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Bosstone
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