Це відколи таке?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:43
Re: Альфа-Банк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:51
а смысл от привата и мони без категорий?
лучше уж ЭКО с ее 2% фантиками и грейс "до 30 дней"
Если конечно в городе есть экомаркет.
ЗЫ
эко бонусы еще не капнули?
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:58
Всю жисть
Но некоторым везёт
Правда если они согласны на первичный лимит 1000..3000 грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:05
Re: Альфа-Банк
Моїй еко рочок а максу півроку, по 20тис, без роботи. Макс правда зразу зажали, а коли моня налив повну чашу - виправились
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:08
Подав заявку на депо 6 міс $$$$
Думав на рік спочатку але ситуація незрозуміла і в країні і з банком тому нехай буде 6 міс
Плюс в грудні може ставки будуть вищі
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:15
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:35
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:37
Re: Альфа-Банк
Нє, вже рік як закрився
Надіслано від мого MI MAX, використовуючи Tapatalk
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:38
Re: Альфа-Банк
вот не помню при первой идентификации , что я фотографировал на смарт чтобы сейчас был лимит 80 к
никому не верю
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:48
Не говорите никому. Вот щас ОфПред прозреет
... делайте хоть что-нибудь!
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