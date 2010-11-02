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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5665566656675668>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:43

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ

Це відколи таке?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:51

  Viktor написав:Другими словами, имеем реальный грейс "до 30 дней". В принципе, подходит. Есть же еще Моно с Приватом. Альфу больше для беспроцентных рассрочек хочу оформить.

а смысл от привата и мони без категорий?
лучше уж ЭКО с ее 2% фантиками и грейс "до 30 дней"
Если конечно в городе есть экомаркет.

ЗЫ
эко бонусы еще не капнули?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:58

  chipmunk написав:
  clientage написав:Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ

Це відколи таке?

Всю жисть :wink:
Но некоторым везёт :)
Правда если они согласны на первичный лимит 1000..3000 грн :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:05

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Всю жисть
Но некоторым везёт
Правда если они согласны на первичный лимит 1000..3000 грн

Моїй еко рочок а максу півроку, по 20тис, без роботи. Макс правда зразу зажали, а коли моня налив повну чашу - виправились :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:08

Подав заявку на депо 6 міс $$$$
Думав на рік спочатку але ситуація незрозуміла і в країні і з банком тому нехай буде 6 міс
Плюс в грудні може ставки будуть вищі
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:15

  chipmunk написав:
  clientage написав:Всю жисть
Но некоторым везёт
Правда если они согласны на первичный лимит 1000..3000 грн

Моїй еко рочок а максу півроку, по 20тис, без роботи. Макс правда зразу зажали, а коли моня налив повну чашу - виправились :)


Моня на техпаспорт подивився і налив по повній? :D
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:35

Re: Альфа-Банк

  chipmunk написав:Моїй еко рочок а максу півроку

так вы ж ФОП :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:37

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  chipmunk написав:Моїй еко рочок а максу півроку

так вы ж ФОП :)
Нє, вже рік як закрився

Надіслано від мого MI MAX, використовуючи Tapatalk
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:38

Re: Альфа-Банк

  Viktor написав:Моня на техпаспорт подивився і налив по повній?

вот не помню при первой идентификации , что я фотографировал на смарт чтобы сейчас был лимит 80 к
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:48

  chipmunk написав:
clientage написав:
  chipmunk написав:Моїй еко рочок а максу півроку

так вы ж ФОП :)
Нє, вже рік як закрився

Надіслано від мого MI MAX, використовуючи Tapatalk

Не говорите никому. Вот щас ОфПред прозреет :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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